郭台銘也瘋《未來少女》 一舉動重現少女霸氣「皇冠手勢」
▲郭台銘一舉動重現「皇冠手勢」，被指跟上《未來少女》風潮。（圖 / 踢帕娛樂提供）
記者薛羽彤／綜合報導
｜ 2023-08-31 14:34:27 2023-08-31 15:22:11
最夯女團選秀節目《未來少女》討論話題不斷，在台刮起一陣少女炫風！節目播出不到一半已收穫大批粉絲，光是派出各團代表就征服漫博會現場吸引大批觀眾。《未來少女》也首次踏上ATT FUN式音樂節連續兩週帶來精彩舞台，粉絲聚集一度擠爆戶外廣場，就連演出結束都死守停車場出口目送少女離場，可說是身體力行支持少女！雖然最後一天的演出日天公不作美，下起數小時的暴風雨，粉絲仍堅守現場等待當日演出的「幻藍小熊」與「紫月光」。
活動現場大雨可粉絲身穿雨衣熱情不減，直呼《未來少女》現場表演更有魅力，也讓少女感動致謝：「謝謝你們為我們應援！」現場詢問粉絲最喜歡哪位成員？神奇的是喊出「幻藍小熊」成員Ayeon名字的粉絲一律都使用單音節大聲叫出「阿！勇！」（Ayeon發音）原來是因為節目中的奕寬老師在點評各團時對Ayeon的名字有特別感觸，總是不自覺想加重發音，導致「阿！勇！」成為成員及粉絲叫Ayeon的方式。而幽默風趣的奕寬老師也在社群上分享到鴻海創辦人郭台銘召開記者會時的一個手勢與「幻藍小熊」頭戴皇冠的舞台動作驚人相似，開玩笑製作梗圖「郭台銘皇冠手勢！驚見未來少女成員！網瘋！」展現十足趣味。 ▲未來少女限定「熱力應援站」。（圖 / 踢帕娛樂提供） 據傳，已有活動公司看準少女高人氣，提早爭取《未來少女》跨年演出檔期。除了可以在現場演出看見pick少女，與《未來少女》聯名的相關商品也佈滿消費者的視線。從身上的耳機、手鍊到女生必備的衛生棉都有聯名款式。而在最新一集賽制節目組更宣布現場比賽加上網路熱度優勝隊伍將可以成為全家便利商店minimore甜點的品牌大使！在全台4200家店舖都可以看到優勝團的身影。誘人的優勝獎勵也讓各團粉絲卯起來應援！前幾週輪流佔據人氣冠軍的「幻藍小熊」與「緋紅魅影」讚數差距甚微，每一刻的熱度浮動都讓人緊張。而剛拿下滿分的紫月光此次動員所有團員的親朋好友，製作投票教程、耐心指導親友長輩一起加入應援，熱度也瞬間急起直追，有望角逐此次優勝！ ▲奕寬創作搞笑梗圖，指郭台銘跟上《未來少女》風潮。（圖 / 踢帕娛樂提供）
官方應援平台beanfun! 也帶來好消息，預計於9月開始在三創生活園區戶外廣場為少女打造期間限定的專屬「熱力應援站」，現場除了有《未來少女》等身立牌、時下最流行拍貼機能與少女同框，亦有趣味的未來感 LED 裝置與應援手幅拍照區供粉絲合影留念。另外，現場不僅可以購買少女造型收藏卡，還有人氣投票打卡牆可以留下專屬回憶，可說是一站式滿足粉絲飯心渴望！另外也有不少粉絲許願希望現場有機會「巧遇」少女本人，紛紛敲碗官方快點公佈出席消息，希望能一睹《未來少女》風采！
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