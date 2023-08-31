宜蘭青年返鄉工讀成果發表 林姿妙：在地打拚發展、創造多元機會
由宜蘭縣政府勞工處青年事務科招募的青年返鄉工讀計畫，培訓青年小記者親身走訪宜蘭，採訪記錄在地人物故事，以「青年採訪青年」，用青年的視界說故鄉事。今（31）日舉辦成果發表會，宜蘭縣長林姿妙特別出席欣賞8支青年採訪青年人物的紀錄片，並鼓勵鼓勵青年朋友在宜蘭打拚發展，縣政府也會為青年創造多元機會。
記者吳嘉億／綜合報導
林姿妙表示，暑期工讀計畫讓大專青年朋友暑假可以返鄉打工學習，同時也可以參與青年事務推動交流，這次5位青年用心拍攝記錄行銷宜蘭青年故事，讓大家看到宜蘭青年無窮的潛力。
宜蘭縣政府勞工處指出，大專青年公部門暑期工讀計畫提供大專院校在學青年利用暑假期間返鄉打工並充實工作經驗，提升就業力與職涯規劃能力，透過體驗職場環境並學習正確就業觀念。
宜蘭縣政府勞工處青年事務科說明，暑期工讀參與協助青年事務推動，更鼓勵青年們互動交流，深入認識在地，讓這次暑期工讀留下寶貴的經驗與回憶；其中培訓青年小記者以採訪訪談與影音製作方式，讓青年在工讀期間親自參與企劃、聯繫採訪、新聞撰寫、拍攝及剪輯，用自己的視界述說在地「尚青故事」。
8支青年採訪青年的紀錄片，可到「宜蘭縣政府青年事務科」粉絲專頁或「宜!蘭人-YEE LAND」Youtube觀看。