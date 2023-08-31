金融時報：歐盟自俄進口液化天然氣創新高

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儘管歐盟決心擺脫俄國天然氣，然而根據英國「金融時報」統計，歐盟1到5月的進口液化天然氣，俄國是第2大來源，僅次於美國；雖然6、7兩月卡達超車將俄國擠到第3，但俄國在歐盟整體的液化天然氣進口佔比仍頗為可觀。
據總部設於倫敦非政府組織「全球見證」（Global Witness）的產業分析資料顯示，今年1到7月，比利時、西班牙分居俄國海運液化天然氣的全球第2、第3大買家，最大者是中國。
總體而言，與2021年同期（當時俄國尚未入侵烏克蘭）相比，今年1至7月歐盟向俄國進口海運液化天然氣增加40%。這個增幅與先前基數較低有關，因為在俄烏戰爭爆發前，歐盟不會透過海運從俄國進口液化天然氣，而是仰賴俄羅斯天然氣管線輸送。
不過「全球見證」指出，歐盟進口液化天然氣的增幅還是遠高於全球，因為今年1到7月從俄國進口液化天然氣的全球平均增幅僅為6%。
國際市場數據與產業情報分析公司Kpler的資料更顯示，歐盟進口俄國海運液化天然氣先是去年創新高，今年又比去年多1.7%。
「全球見證」長年關注化石燃料議題的諾龍哈甘特（Jonathan Noronha-Gant）說：「歐盟各國煞費苦心擺脫俄國管線天然氣，然後竟代之以俄國海運液化天然氣，這真是讓人震驚。管線或船運根本就沒差，因為依然代表歐洲企業拿大把鈔票餵蒲亭的戰爭荷包。」（譯者：陳亦偉）1120831