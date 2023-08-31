徐新洋婚禮豪砸200萬！徐乃麟「婚禮細節」全說了 主持人超大咖
藝人徐乃麟的兒子徐新洋，將在今年9月與俄羅斯女友宋蕊安（Soa）舉辦婚禮。老爸徐乃麟今（31）日出席節目《我們這一攤》首映記者會時難得談到此事，雖然嘴巴上不斷說要趕時間，但還是把兒子的婚禮細節通通說了出來，難掩幸福的氛圍，初估婚禮砸了2百多萬，席開35桌以內，還找來「紅毯女王」楊千霈擔任婚禮主持人。
記者詹鎰睿／台北報導
徐乃麟透露，徐新洋的婚禮一桌快要4萬元台幣，包含燈光、音響、花藝等等規劃，大概砸了2百多萬，至於桌數則是在35桌以內。徐乃麟還說，由於家裡不喜歡太過傳統的結婚形式，一律簡單、隆重就好，「我們沒有證婚人，不喜歡流於形式，現今時代不一樣了啊。」
徐乃麟說，不僅有邀請曾國城等多位好友共襄盛舉，還找了主持金鐘多年的好友楊千霈來擔任婚禮主持人，讓一旁的王彩樺笑說，希望徐乃麟可以邀請她，「包10萬太多了，我是他妹妹的身分，包太多也不行，乃哥也不缺這點錢。」徐乃麟立刻搭腔，「缺缺缺！我什麼都嘛缺喔！」
由於先前一名楊姓女子爆料徐乃麟豪宅開設賭場、還有小三，最終遭到徐乃麟提告，判處1年6個月。針對此事，徐乃麟則回應，會等整個法律判決書、公告下來，才會對外開記者會說明一切，直呼：「我要把8年來的心路歷程報告一下。」最後徐乃麟呼籲，「這年頭千萬不要作姦犯科、心存僥倖，凡走過必留下痕跡。」