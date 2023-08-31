2023台灣米其林／A CUT重返1星榮耀　去年掉星！主廚凌威廉哽咽了

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二星新進榜名單則有由一星晉升二星的三家，包含高雄的Liberte，以日本食材結合法式烹調基礎，最知名的招牌菜是受臺灣湯品啟發的千層酥皮湯，主廚表示得獎感到很光榮，從今以後也會更加努力提供更好的食物給大家。另外還有台北的渥達尼斯磨坊，來自西班牙的主廚在獲獎當下表示，來台四年，對於台灣的感覺就是「Good」，可愛又簡短的回答引起全場歡笑。另外一星升二星的還有頂級天婦羅名店「牡丹」。至於原二星的祥雲龍吟，則是主廚離開後暫停營業中，並未在榜單。
三星榜單中，除了六連霸、繼續蟬聯三星寶座的頤宮之外，今年有兩家餐廳新進榜，同樣都是從二星新晉三星，包含台中的 JL Studio，也是全球首家以新加坡料理獲米其林三星殊榮，來自新加坡的林恬耀Chef Jimmy Lim，以過往在歐陸餐廳累積的經驗，還有父親經營過的美食小販攤位，並結合台灣在地食材、法式料理技巧和新加坡飲食文化而端出精巧細緻而富有層次的料理；至於新晉三星的態芮TaÏrroir，創下全球首家三星的台灣料理餐廳創舉，主廚何順凱透過廣泛運用在地食材，緊貼時令加以變化，將臺灣料理重新詮釋。從2018年獲一星之後，不斷新晉至今年，獲最高殿堂三星認證。
2023年《台灣米其林指南》完整名單：
⭐⭐⭐2023米其林指南：三星餐廳（3家、2家新進）
▪頤宮（台北）蟬聯六連霸
▪JL Studio（台中）新進餐廳，原二星晉升
▪態芮TaÏrroir（台北）新進餐廳，原二星晉升
⭐⭐2023米其林指南：二星餐廳（6家、3家新進）
▪侯布雄（台北）
▪logy（台北）
▪RAW（台北）
▪Liberte（高雄）新進餐廳，原一星晉升
▪渥達尼斯磨坊（台北）新進餐廳，原一星晉升
▪牡丹（台北）新進餐廳，原一星晉升
⭐2023米其林指南：一星餐廳（35家、7家新進）
▪教父牛排（台北）
▪de nuit（台北）
▪鹽之華（台中）
▪forchetta（台中）
▪富錦樹臺菜香檳 松山（台北）
▪Holt（台北）
▪Impromptu by Paul Lee（台北）
▪謙安和（台北）
▪吉兆割烹壽司（台北）
▪Longtail（台北）
▪明福台菜海產（台北）
▪米香 （台北）
▪山海樓（台北）
▪俺達の肉屋（台中）
▪巴黎廳1930x高山英紀（台北）
▪欣葉 鐘菜（台北)
▪承（高雄）
▪澀Sur（台中）
▪明壽司（台北）
▪鮨野村（台北）
▪鮨隆（台北）
▪壽司芳（台北）
▪T+T（台北）
▪請客樓（台北）
▪天香樓（台北）
▪雅閣（台北）
▪彧割烹（台北）
▪金蓬萊遵古台菜（台北）
▪A CUT（台北）新進餐廳
▪AD ASTRA（台北）新進餐廳
▪斑泊（台北）新進餐廳
▪Haili（高雄）新進餐廳
▪INITA（台北）新進餐廳
▪文公館（台中）新進餐廳
▪ZEA（台北）新進餐廳
🟡米其林綠星：
▪EMBERS（台北）
▪小小樹食 大安路（台北）
▪山海樓（台北）
▪陽明春天 士林（台北）
▪好嶼（台北）新進餐廳
▪THOMAS CHIEN（台北）新進餐廳
🟡侍酒師大獎：盧凱文／Logy
🟡服務大獎：何嘉菱／態芮 Taïrroir
🟡年輕主廚大獎：蘇品瑞／斑泊
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