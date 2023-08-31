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緯創警衛滅火到一半突沒心跳　電擊3次醒來只掛心「火滅了嗎」

▲緯創資通湖口工廠30日傍晚發生火警，警衛救火到一半心臟停止。（圖／翻攝畫面）
▲緯創資通湖口工廠30日傍晚發生火警，警衛救火到一半心臟停止。（圖／翻攝畫面）

記者林莞茜／綜合報導

緯創資通位在新竹縣湖口的工廠，30日傍晚發生火警，員工趕緊使用室外消防栓滅火，未料60歲警衛在協助拉水線時突然倒地， 一度失去生命跡象，所幸在經過3次CPR和AED電擊後，於救護車上恢復意識，而警衛清醒後的第一句話，竟是詢問「火滅了嗎？」，也讓消防員鬆了一口氣，直呼「能救回一條命的感覺很好」。

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新竹縣政府消防局新工消防分隊高級救護技術員張凡治表示，昨天下午分隊接獲通報有工廠火警，立刻著消防衣駕駛消防車馳往救援，接近火場時已看到濃濃黑煙，沒想到繼續搜尋火點時，卻發現疑似有人在做CPR急救。

張凡治馬上跳下車，一秒內從救火員化身為救護員，拿起AED、救護包等急救設備往前衝。接觸患者後確認為心肺功能停止，得知同事已使用公司設置的AED電擊兩次，換上消防局的AED後又再電擊1次。張凡治欲為患者建立進階呼吸道時，發現有嘔吐反應，量測頸部脈搏後，張凡治轉頭告訴同仁結果：摸得到，回來了！患者同事得知，立刻鬆了一口氣。

張凡治說，上救護車後，為患者再次評估生命徵象時，其已能張開眼睛，能針對問題點頭、搖頭；後來突然開口說話問：火滅了嗎？張凡治此時終於放下心中大石頭，「當下好感動，這是我執行OHCA勤務以來，患者第一次在到醫院前就清醒，還能跟我對話。能救回一條命的感覺很好，未來也會持續加強救護技術救更多的人。」

竹北東元綜合醫院急診室醫師張耿維表示，患者過去病史有心臟病、高血壓，心臟曾經裝過支架。到院後的心電圖最初顯示為舊有心肌梗塞，未呈現新的發作；但持續追蹤後，發現用來判斷是否為心肌梗塞的心肌酵素有明顯上升，因此懷疑患者倒下當時可能是受到環境壓力影響而造成心律不整。

張耿維說，患者目前生命徵象穩定，已轉至加護病房治療。張耿維表示，患者此次能化險為夷，歸功於派遣員在線上指導民眾CPR與電擊，以及救護人員後續的接手處置。張耿維解釋，失去心跳的患者要能康復出院，第一時間的CPR最重要，因此鼓勵民眾學習急救技術，就有機會拯救身邊親友的生命。

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