侯友宜提80歲廢巴氏量表　家庭看護工會秘書長：易衍生非法弊端

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桃園市家庭看護工職業工會秘書長黃姿華接受記者訪問時，認為「80歲就廢巴氏量表」此事有三個大弊端，「第一，是勞動力的數量增加，不會回應到真實的長照需求。只要勞動條件還不提升，需要的家庭還是請不到移工。 第二，私人仲介制度結合聘僱許可制度，造成聘僱名額就是商品，任意的開放聘僱資格，都很容易衍生合法掩護非法使用的弊端。 第三，政府在移工與長照的議題上，該扮演的角色是什麼？衛福部不承認住家式看護移工是長照政策，但看護移工實質上承擔了台灣三分之一的長照需求。」
桃園市家庭看護工職業工會秘書長黃姿華説：「勞動部不願意立法保障家庭看護勞動條件，怕增加居家一對一照顧成本，進而造成民眾反彈。 結果就是移工勞動條件沒保障，長照需求也得不到滿足，只有仲介賺飽飽的。這個問題到底要不要解決？要繼續爛在那裡，選舉期間會有這種喊開放外看名額救長照的政見，也不足為奇。」
針對國民黨總統參選人侯友宜的「80歲就廢巴氏量表」風波，行政院發言人林子倫今（31）日在院會記者會中，轉述行政院長陳建仁裁示，衛福部、勞動部檢討現行聘僱家庭看護移工的申請資格及程序，研議符合照顧事實、且簡政便民的多元認定方式，不分年齡、疾病型態或經濟能力，盼讓有需要的民眾都能申請到家庭看護移工。