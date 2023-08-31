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侯友宜提80歲廢巴氏量表　家庭看護工會秘書長：易衍生非法弊端

▲國民黨總統參選人侯友宜近期提出「80歲就廢巴氏量表」政策，引發外界譁然。專家認為廢除「巴氏量表」完全無法解決移工短缺的問題。（示意圖／報系資料照）
▲國民黨總統參選人侯友宜近期提出「80歲就廢巴氏量表」政策，引發外界譁然。專家認為廢除「巴氏量表」完全無法解決移工短缺的問題。（示意圖／報系資料照）

國際中心賴正琳／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜近期提出「80歲就廢巴氏量表」政策，主張80歲以上長者可直接申請外籍看護，無須透過取得巴氏量表才能申請，希望解決長照、看護市場人力短缺困境，引發外界譁然，專家認為廢除「巴氏量表」完全無法解決移工短缺的問題，也無法改善移工的勞動環境。

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現階段台灣雇主如需申請外籍看護，必備「巴氏量表」相關文件，其評估門檻高，想聘用外籍看護又不符合規定的人，就會想盡辦法找特殊管道試圖取得，也給了不法集團有可趁之機。過去就曾發生有犯罪集團，以假人頭照向醫院申請巴氏量表證明，再轉賣給仲介業者。長期接觸移工和家庭看護工的業界專家認為，只要私人仲介制度不改善，美意都可能被扭曲。

桃園市家庭看護工職業工會秘書長黃姿華接受記者訪問時，認為「80歲就廢巴氏量表」此事有三個大弊端，「第一，是勞動力的數量增加，不會回應到真實的長照需求。只要勞動條件還不提升，需要的家庭還是請不到移工。 第二，私人仲介制度結合聘僱許可制度，造成聘僱名額就是商品，任意的開放聘僱資格，都很容易衍生合法掩護非法使用的弊端。 第三，政府在移工與長照的議題上，該扮演的角色是什麼？衛福部不承認住家式看護移工是長照政策，但看護移工實質上承擔了台灣三分之一的長照需求。」

桃園市家庭看護工職業工會秘書長黃姿華説：「勞動部不願意立法保障家庭看護勞動條件，怕增加居家一對一照顧成本，進而造成民眾反彈。 結果就是移工勞動條件沒保障，長照需求也得不到滿足，只有仲介賺飽飽的。這個問題到底要不要解決？要繼續爛在那裡，選舉期間會有這種喊開放外看名額救長照的政見，也不足為奇。」

針對國民黨總統參選人侯友宜的「80歲就廢巴氏量表」風波，行政院發言人林子倫今（31）日在院會記者會中，轉述行政院長陳建仁裁示，衛福部、勞動部檢討現行聘僱家庭看護移工的申請資格及程序，研議符合照顧事實、且簡政便民的多元認定方式，不分年齡、疾病型態或經濟能力，盼讓有需要的民眾都能申請到家庭看護移工。

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