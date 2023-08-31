台中街頭喋血！醫師助理慘遭遊民持刀砍傷 法院判刑5年原因曝
台中市一名許姓遊民（64歲），去年7月間，持美工刀到中區一家耳鼻喉科診所外埋伏，趁著擔任醫師助理的鍾姓男子（58歲）外出時，突然冷不防從後襲擊，導致鍾男臉部遭砍傷，頓時鮮血淋漓，場面十分駭人，所幸送醫後並無大礙，至於許男則是被當場逮捕，案經審理，一審依殺人未遂判處許男7年10月，但二審台中高分院認為，許男罹患精神疾病，犯案時辨識能力顯著降低，故改判5年徒刑，刑後強制監護2年。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，2022年7月21日許男曾睡在診所騎樓，當時鍾男柔性勸導他離開時，還送了一瓶水給對方，沒想到同月27日，許男卻獨自在診所外騎樓埋伏，直到鍾男打開門送病患離開之際，立刻拿出預藏的美工刀，朝鍾男背後連續揮刀攻擊，嚇得鍾男連忙用手壓住傷口，躲回診所內。
警方獲報到場後，第一時間將許姓男子上銬逮捕，不料許男竟還自言自語說出「反攻大陸、解救同胞」等語，精神狀況十分不穩，對於做案動機也交代不清，因其行為涉不確定殺人故意，有再犯之虞，警方訊後依殺人未遂罪嫌將許男移送法辦。
事後許男辯稱，自己曾在東協廣場向一位泰國醫師習得以挖耳朵方式治療中樞神經， 但他到案發診所宣揚，卻被鍾男偷學技術再轉賣到國外，因此才會找對方理論並動手，對此，台中地院認為許男犯案動機明確，預謀犯案辨識能力未降低，依殺人未遂罪判許7年10月。
但上訴後，台中高分院則指出，許男從1990年起即開始治療精神疾症，第二次精神鑑定醫師亦認為其罹患思覺失調，犯案時受妄想症干擾，辨識能力降低，故改判5年、刑後監護2年；最高法院駁回上訴，全案定讞。