劉冠廷無厘頭一句話搞定求婚！孫可芳還原發抖現場 登記進度曝光
孫可芳今（31）日出席東森戲劇《沒有你依然燦爛》上檔記者會，分享6月被劉冠廷求婚的喜訊，孫可芳說：「我們本來在看電視，他突然關掉電視，我以為他在跟我玩，一轉身看到他跪在那裡，拿著手上的戒指發抖，我已經滿驚訝，他說『我現在要跟妳求婚，妳願意嫁給我嗎』，我有泛淚。」她答應求婚之後呈現當機狀態，至今還沒考慮好登記結婚的日期，只透露會在10月金鐘獎登場之前完成終身大事。
記者羅凌筠／台北報導
兩人是台藝大校友，從植劇場一起受訓出道，交往至今15年，被問到中間有分手過嗎？孫可芳說：「當然還是會遇到情侶吵架的低潮。」但是他們不會把分手氣話拿出來說，也沒有分開過。出道以來4度合作，孫可芳和劉冠廷在《聖筊》演夫妻、在《呼吸》演情侶，經過這兩部戲的洗禮，彼此有很多成長，更確信對方是終身伴侶。
孫可芳是台南姑娘，劉冠廷來自高雄，孫可芳表示：「我希望婚禮簡單就好，家裡一定要有儀式，如果辦在台北就希望是好朋友們一起吃個飯。」孫可芳以前恐孕，在2月為了舞台劇《呼吸》的角色做功課，孫可芳在媽媽論壇爬文，看到生產疼痛指數只小於斷指一點點，嚇到不敢生，不過人生到了新階段，她反而開始有懷孕計畫，「如果有也滿好的。」