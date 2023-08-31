控訴私人仲介制度剝削移工 台灣移工聯盟：不如燒錢給好兄弟
台灣缺工問題加劇，政府考慮放寬引入移工政策的同時，民團更關心移工的勞動環境是否有改善，以及私人仲介制度的弊端。台灣移工聯盟（MENT）將在9月4日於勞動部前召開「繳錢給仲介，不如燒給好兄弟」記者會，控訴勞動部的私人仲介制度，讓移工仍深陷地獄之中。
國際中心賴正琳／綜合報導
台灣移工聯盟（MENT）指出，今年邊境解禁後，私人仲介一貫的遊走在雇主與移工之間，藉由握有雇主的配額與資訊的壟斷，在為獲取最大利潤下，報復性引進移工及非法超收仲介費、買工費，造成國內移工轉換困難，進而造成失聯移工率逐漸攀升的現象。
1992年《就業服務法》通過後，台灣政府開始大量依賴「私立就業服務機構」（亦即私人仲介）來「引進、管理」移工。而台灣政府在這三十年來，未盡到政府的責任保障移工的權益。並且在許多案件中，我們看見拿了「服務費」應該要服務移工的仲介，利用複雜的引進程序，來剝奪移工的權益。
因此，台灣移工聯盟（MENT）將藉由8月16日到9月15日台灣傳統鬼門開期間，至勞動部召開記者會，控訴勞動部設計的私人仲介制度，就像餓鬼一樣，讓移工深陷在被仲介剝削的環境中，更是要求台灣政府，負起應負的責任，廢除私人仲介制度，實行政府對政府直接聘僱制度。