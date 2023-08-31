LINE出手了！9/1起「開相簿存照片」有上傳限制 超量得等下個月
很多人會在LINE開設「一人群組」聊天室，藉此當成儲存、備份照片的雲端空間。但9月開始可能要改變一下使用習慣了，LINE日前發出公告，9月1日起，LINE相簿設有每月上傳照片的數量上限，當超過上限，則無法再收進相簿內，需要再等下個月才能繼續使用。關於每月相簿數量上限具體數字為何，LINE台灣官方回覆《NOWnews》表示：「將視系統可支持狀態動態調整，且此限制不會影響絕大多數用戶使用LINE相簿的體驗。」要大家繼續放心的「正常」使用。
記者周淑萍/綜合報導
LINE 聊天室內可建立的相簿數量最多100本，而每本相簿內可上傳的照片數量可達1000張，等於建立一個群組就能存儲10萬張的照片，是不少人的另類雲端備份空間。但LINE官方發出公告，內文提到，為提供更穩定的服務品質，將自2023年9月1日起，於LINE相簿功能設有每月上傳照片的數量上限。若超過每月可上傳的數量上限，將無法於當月的剩餘時間內上傳照片至相簿，用戶需要等下月才能繼續使用。
《NOWnews》實際去電詢問LINE台灣官方，每月相簿上傳數量上限為何？官方沒有具體數字，僅回覆：「需要看每月系統的狀況而調整，但不影響多數『正常』使用的用戶。」
此外，若用戶超過用量，是否當月就無法在LINE上傳送照片？官方解釋：「聊天室和相簿是分開的，即便超過相簿上限，但聊天室依舊可以繼續傳送照片，不會受到影響。」如果是LINE相簿的極端用戶們，9月後可以要分配一下每月的相簿上傳用量了。