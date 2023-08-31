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LINE出手了！9/1起「開相簿存照片」有上傳限制　超量得等下個月

▲LINE相簿從9月1日開始，每月相簿有上傳數量的限制，超量就只能等下月才能繼續使用相簿功能。確切可上傳的數量是多少，官方沒有具體回應，僅表示「多數用戶不會受到影響」。（圖／NOWnews資料照）
▲LINE相簿從9月1日開始，每月相簿有上傳數量的限制，超量就只能等下月才能繼續使用相簿功能。確切可上傳的數量是多少，官方沒有具體回應，僅表示「多數用戶不會受到影響」。（圖／NOWnews資料照）

記者周淑萍/綜合報導

很多人會在LINE開設「一人群組」聊天室，藉此當成儲存、備份照片的雲端空間。但9月開始可能要改變一下使用習慣了，LINE日前發出公告，9月1日起，LINE相簿設有每月上傳照片的數量上限，當超過上限，則無法再收進相簿內，需要再等下個月才能繼續使用。關於每月相簿數量上限具體數字為何，LINE台灣官方回覆《NOWnews》表示：「將視系統可支持狀態動態調整，且此限制不會影響絕大多數用戶使用LINE相簿的體驗。」要大家繼續放心的「正常」使用。

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LINE 聊天室內可建立的相簿數量最多100本，而每本相簿內可上傳的照片數量可達1000張，等於建立一個群組就能存儲10萬張的照片，是不少人的另類雲端備份空間。但LINE官方發出公告，內文提到，為提供更穩定的服務品質，將自2023年9月1日起，於LINE相簿功能設有每月上傳照片的數量上限。若超過每月可上傳的數量上限，將無法於當月的剩餘時間內上傳照片至相簿，用戶需要等下月才能繼續使用。

▲LINE新功能，一鍵查找所有相簿。(圖／記者周淑萍攝)
▲LINE 相簿可以存最多10萬張照片，但從9月開始，為了提供更穩定的服務品質，將會有每月的上傳數量限制，當超過數量後就無法把照片傳到相簿內，但聊天室則依舊可以傳送照片不受影響。(圖／記者周淑萍攝)
《NOWnews》實際去電詢問LINE台灣官方，每月相簿上傳數量上限為何？官方沒有具體數字，僅回覆：「需要看每月系統的狀況而調整，但不影響多數『正常』使用的用戶。」

此外，若用戶超過用量，是否當月就無法在LINE上傳送照片？官方解釋：「聊天室和相簿是分開的，即便超過相簿上限，但聊天室依舊可以繼續傳送照片，不會受到影響。」如果是LINE相簿的極端用戶們，9月後可以要分配一下每月的相簿上傳用量了。

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