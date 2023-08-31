中秋限定！巨型月球登高雄　限定禮盒百貨一次網羅

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義大Outlet Mall推薦金色三麥、奧瑪烘焙、天悅咖啡、星巴克、古典玫瑰園等5大精選品牌禮盒。金色三麥義大店推出獨家授權設計的超萌米奇太空人雪芙蕾禮盒，限時預購售完即止。榮獲「第62屆世界Monde Selection 世界品質評鑑大賞」金獎丶銀獎殊榮的古典玫瑰園義大店推出米其林大師、英國茶大師等午茶經典禮盒，10/1前預購優惠75折起。
天悅咖啡「義大詠月禮盒」特別以紫色作為禮盒主色，搭配金色玉兔圖案，看起來喜氣且應景，也代表著送禮者滿滿祝福。還有從廣式月餅、巧克力榛果到綠豆椪口味多元的「星悅玉兔禮盒」、「星悅璀璨禮盒」、「星悅風華禮盒」三款精美月餅禮盒，即日起預購享85折優惠。
SKM Park Outlets高雄草衙今年中秋節特別推出「巨型月球」打卡秘境、烤肉團聚系列滿額好禮，還有人氣月餅禮盒、佳節歡聚餐廳推薦。為期一個月的巨型月球「月之旅」於9/1起登場，今年以「賞月團聚」為主題，於1F戶外購物街區設置直徑五公尺大的仿真月球裝置藝術，飄浮在空中的巨型月球，逼真的設計仿佛能讓人伸手觸碰到月球的表面，巨型月球下方更結合網美月亮造型鞦韆，帶民眾進入月球秘境展開浪漫旅程。
除了超浪漫仿真月球裝置藝術，多款月餅禮盒、人氣伴手禮也開放預購，咖啡界元老級品牌「湛盧咖啡」有多種組合，於9/1-9/12享早鳥優惠。比利時巧克力品牌GODIVA推出「中秋節巧克力禮盒14顆裝」、世界冠軍麵包師吳寶春麥方店「花朝秋月禮盒10入」、老饕首選添好運「頂級XO醬禮盒」以及春水堂「鏡月茶禮茶包組」等。