蘇拉颱風害屏東停電6,680戶　台電動員百人搶修復電

中秋限定！巨型月球登高雄　限定禮盒百貨一次網羅

▲百貨業者網羅眾多特色品牌，從百年老店糕餅、網紅品牌聯名、咖啡禮盒到健康養生食品通通一應俱全。（圖／義享時尚廣場提供）
▲百貨業者網羅眾多特色品牌，從百年老店糕餅、網紅品牌聯名、咖啡禮盒到健康養生食品通通一應俱全。（圖／義享時尚廣場提供）

記者陳美嘉／高雄報導

中秋佳節不論是返家團聚或是走訪親友，總少不了帶上一款精選獨特的中秋獻禮傳達心意。義享時尚廣場、義大Outlet Mal、SKM Park Outlets高雄草衙等業者，就網羅眾多特色品牌，從百年老店糕餅、網紅品牌聯名、咖啡禮盒到健康養生食品等通通一應俱全。SKM Park Outlets更打造直徑五公尺大的巨型月球，伴民眾一同浪漫過中秋。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲SKM Park Outlets高雄草衙今年中秋節特別推出「巨型月球」打卡秘境。（圖／SKM Park Outlets提供）
▲SKM Park Outlets高雄草衙今年中秋節特別推出「巨型月球」打卡秘境。（圖／SKM Park Outlets提供）
喜愛經典中式糕餅的民眾，高雄義享時尚廣場推薦鹿港糕餅百年老店「玉珍齋」，禮盒有鮮奶小酥餅、堅果香餅、素綠豆椪、紅豆蛋黃酥、南棗核桃糕與口酥餅原味等多種口味。擁有超高人氣的「再睡5分鐘」今年特別與「青鳥旅行」攜手合作，將招牌飲品棉被午茉綠化成灌餡蛋捲，限量禮盒開放預購。「成真咖啡」今年則是攜手人氣伴手禮「六月初一」推出需提前預購的限量禮盒組。以健康送禮為考量的民眾，則可以選擇燕窩禮盒等。想要清爽地享受中秋烤肉時光，「白膠膠新鮮木耳飲」也有「中秋烤肉高纖油切健康優惠組」為中秋烤肉清爽解膩。

義大Outlet Mall推薦金色三麥、奧瑪烘焙、天悅咖啡、星巴克、古典玫瑰園等5大精選品牌禮盒。金色三麥義大店推出獨家授權設計的超萌米奇太空人雪芙蕾禮盒，限時預購售完即止。榮獲「第62屆世界Monde Selection 世界品質評鑑大賞」金獎丶銀獎殊榮的古典玫瑰園義大店推出米其林大師、英國茶大師等午茶經典禮盒，10/1前預購優惠75折起。

▲義大Outlet Mall推薦金色三麥、奧瑪烘焙、天悅咖啡、星巴克、古典玫瑰園等5大精選品牌禮盒。（圖／義大Outlet Mall提供
▲義大Outlet Mall推薦金色三麥、奧瑪烘焙、天悅咖啡、星巴克、古典玫瑰園等5大精選品牌禮盒。（圖／義大Outlet Mall提供
天悅咖啡「義大詠月禮盒」特別以紫色作為禮盒主色，搭配金色玉兔圖案，看起來喜氣且應景，也代表著送禮者滿滿祝福。還有從廣式月餅、巧克力榛果到綠豆椪口味多元的「星悅玉兔禮盒」、「星悅璀璨禮盒」、「星悅風華禮盒」三款精美月餅禮盒，即日起預購享85折優惠。

SKM Park Outlets高雄草衙今年中秋節特別推出「巨型月球」打卡秘境、烤肉團聚系列滿額好禮，還有人氣月餅禮盒、佳節歡聚餐廳推薦。為期一個月的巨型月球「月之旅」於9/1起登場，今年以「賞月團聚」為主題，於1F戶外購物街區設置直徑五公尺大的仿真月球裝置藝術，飄浮在空中的巨型月球，逼真的設計仿佛能讓人伸手觸碰到月球的表面，巨型月球下方更結合網美月亮造型鞦韆，帶民眾進入月球秘境展開浪漫旅程。

除了超浪漫仿真月球裝置藝術，多款月餅禮盒、人氣伴手禮也開放預購，咖啡界元老級品牌「湛盧咖啡」有多種組合，於9/1-9/12享早鳥優惠。比利時巧克力品牌GODIVA推出「中秋節巧克力禮盒14顆裝」、世界冠軍麵包師吳寶春麥方店「花朝秋月禮盒10入」、老饕首選添好運「頂級XO醬禮盒」以及春水堂「鏡月茶禮茶包組」等。

南臺灣最大爵士盛會　衛武營爵士週9/8登場

打狗祭最終壓軸卡司公布了！56組特色音樂人嗨翻高流

雄好音樂祭9/9登場　獨立、學生樂團展多元音樂體驗

低碳化循環鋁材共榮聯盟成立　打造綠色鋁供應鏈

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鄉民大學問