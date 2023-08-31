一葉知秋！中國3大航空上半年虧損550億　外企與國際旅遊望而卻步

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根據《自由亞洲電台》報導，引述評論人士說法，認為由於外商對中國市場望而卻步，直接影響了中國航空業的盈利。報導另外也引述了一位在北京經營旅遊紀念品的蔡先生說法，直言現在旅遊紀念品店面門可羅雀，外國旅行團很少來中國。還有網友表示，當導遊三十年，第一次遇到沒有外國旅行團的狀況。
北京當局也意識到航空業與旅遊業的蕭條，於本月公布的《關於恢復和擴大消費的措施》中，呼籲要豐富文旅消費，「全面落實帶薪休假制度，鼓勵錯峰休假，彈性作息，促進假日消費」。在8月10日，文化和旅遊部宣布出境旅遊團國家由原有的60個，擴大至138個，希望促進觀光交流活絡，把握暑假尾聲以及接下來的國慶假期市場。
不過《財新週刊》之前報導曾指出，中國航運的國內航班量已經恢復到超出疫情水準，但國際航班則復甦緩慢，且深受地緣政治干擾影響。雖然美國陸續有高官訪中，但中美關係顯然並未「相向而行」，且中國與日本、韓國、印度、越南、菲律賓、馬來西亞等鄰國，也因核廢水與領主爭議和南海主權等原因而有所摩擦。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）訪中時當面透露有許多美國企業抱怨中國越來越「不可投資（uninvestible）」，中國是否能讓外企與國際旅遊有序復甦，進而帶動航空業回春，還有待觀察。