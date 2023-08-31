大馬今慶祝獨立66年國慶！數萬人齊聚狂歡 9月再迎馬來西亞日
今（31）日是馬來西亞的66週年獨立紀念日（Hari Merdeka），今天同時被視為馬來西亞國慶，馬來西亞各大城市都可以看到國旗飄揚，首相安華（Anwar Ibrahim）發出國慶賀詞，強調團結政府將會捍衛每一位公民的權利。除了8月31日的獨立紀念日，大馬民眾也將在9月16日迎來馬來西亞日（Malaysia Day）。
國際中心賴正琳／綜合報導
過去馬來西亞西部半島受到三個歐洲國家的殖民。二戰時短暫被日本佔領，最後在英國人的殖民下成為了馬來亞聯合邦。1957年8月31日，英國人的國旗被降下，由馬來亞旗取而代之。直到1963年9月16日，馬來亞與北婆羅洲（沙巴）、砂拉越、新加坡一起成立了「馬來西亞」，因此雖然獨立紀念日和馬來西亞日的日期相差不遠，且性質相似，但實際上是不同節日。
《南華早報》報導，自從去年大選後，馬來西亞的宗教和種族分歧問題升溫，首相安華將本次國慶主題定調為「昌明大馬：堅定團結，滿懷希望」，馬來西亞民眾開心上街，政府以煙火和嘉年華遊行來慶祝脫離英國殖民66年，數萬人聚集在馬來西亞行政中心布特拉加亞（PutraJaya）的布城廣場，揮舞手中的國旗並參與國慶儀式。
首相安華在今（31）日下午2時在布城國際會展中心發表2023年國慶賀詞表示，大馬雖有摩天大樓和國際知名地標，但大馬不應以此為榮，仍有部分人民未擁有良好的基礎設施，他期盼能捍衛每一位公民的權利，讓弱勢群體獲妥善照顧。
馬來西亞是多元族群共融社會，來自馬來西亞的知名藝人黃明志曾以大馬歷史文化為背景，和另外兩位大馬藝人Aniq以及David Arumugam合作演唱他為獨立紀念日所創作的歌曲：阿里、阿狗和木都（Ali, Ahkao dan Muthu），MV中的馬來人名為阿里（Ali）、華人為阿狗（Ahkao）和印度人為木都（Muthu），三人並肩而行的過程象徵大馬族群的生活縮影。