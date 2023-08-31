獨／遭國民黨系統「封殺」  郭台銘繞道找20家公關公司拚百萬連署

藍祭黨紀封殺連署　黃士修證實轉找公關公司幫忙：20家未免太多

▲主流民意大聯盟發言人黃士修證實郭台銘陣營會找公關公司幫忙連署。（圖／資料照片）
▲主流民意大聯盟發言人黃士修證實郭台銘陣營會找公關公司幫忙連署。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

海創辦人郭台銘宣布參選總統後，國民黨祭出黨紀嚴禁國民黨籍政治人物公開幫忙連署，《NOWnews今日新聞》今獨家報導，郭台銘陣營因此轉而委託20家公關公司負責連署行動；對此，郭台銘發言人黃士修今（31）日受訪證實說，要推動連署，郭陣營會租借場地人力，這一定要找民間公關公司，只是20家這數量未免太多，29萬份基本連署門票他可以確保，再往上到100萬份他會全力以赴。

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黃士修表示，郭台銘陣營跟議長前輩們表達，顧慮他們恐觸犯黨紀遭國民黨開除，所以最後是不是能私下透過議長人脈推動連署，這要尊重議長們的決定，但他覺得沒必要劍拔弩張，只是國民黨籍的縣市首長確實因為立場而不方便協助，但基層黨員有自由意志，他呼籲國民黨千萬不能黨意大過民意，郭陣營是民意公司。

對於20家公關公司協助連署的說法，黃士修則說，他是連署總顧問，自己才剛開完提案會議，看報紙才知道有20家公關公司，如果國民黨要送他，他是非常歡迎，郭陣營會租借場地人力，這一定要找民間公關公司，只是20家這數量未免太多。

黃士修說，他自己作為連署總顧問面對連署成敗壓力很大，獨立參選總統的29萬份基本連署門票他可以確保，再往上到100萬份他會全力以赴，雖然不敢保證，但10月中拿到參選籌碼，10月底跟藍白談整合以及談國政理念路線。

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