藍祭黨紀封殺連署 黃士修證實轉找公關公司幫忙：20家未免太多
海創辦人郭台銘宣布參選總統後，國民黨祭出黨紀嚴禁國民黨籍政治人物公開幫忙連署，《NOWnews今日新聞》今獨家報導，郭台銘陣營因此轉而委託20家公關公司負責連署行動；對此，郭台銘發言人黃士修今（31）日受訪證實說，要推動連署，郭陣營會租借場地人力，這一定要找民間公關公司，只是20家這數量未免太多，29萬份基本連署門票他可以確保，再往上到100萬份他會全力以赴。
記者余祥／台北報導
黃士修表示，郭台銘陣營跟議長前輩們表達，顧慮他們恐觸犯黨紀遭國民黨開除，所以最後是不是能私下透過議長人脈推動連署，這要尊重議長們的決定，但他覺得沒必要劍拔弩張，只是國民黨籍的縣市首長確實因為立場而不方便協助，但基層黨員有自由意志，他呼籲國民黨千萬不能黨意大過民意，郭陣營是民意公司。
對於20家公關公司協助連署的說法，黃士修則說，他是連署總顧問，自己才剛開完提案會議，看報紙才知道有20家公關公司，如果國民黨要送他，他是非常歡迎，郭陣營會租借場地人力，這一定要找民間公關公司，只是20家這數量未免太多。
黃士修說，他自己作為連署總顧問面對連署成敗壓力很大，獨立參選總統的29萬份基本連署門票他可以確保，再往上到100萬份他會全力以赴，雖然不敢保證，但10月中拿到參選籌碼，10月底跟藍白談整合以及談國政理念路線。