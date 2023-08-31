獨家專訪／世大運一鳴驚人、打出身價　高錦瑋要繼續征服職業舞台

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來到高中、大學時期，高錦瑋來到籃球名校能仁家商以及健行科大，分別拿下高中籃球聯賽（HBL）以及大專籃球聯賽（UBA）的冠軍，在他幫助球隊拿下最高榮譽的同時，也讓自己吸收更多比賽經驗，他說：「在那種高強度、高張力的比賽迫使自己成長成更好的球員，是一個很棒的經驗。」
今年6月入選中華男籃隊前進成都世大運，除了面對中國一站之外，和阿根廷的對決也令高錦瑋印象深刻，他表示，阿根廷的選手們雖然高大，但轉換和快攻都比中華隊還流暢，成功率也更高，而且他們有完整的體系，雖然沒有什麼戰術，但打起來心情非常舒服。
在經歷世大運的洗禮後，高錦瑋認為我國和其他國家隊的不同的地方在於「空間感」非常好，他說：「因為他國選手的空間感很好，讓他們有良好的站位，因此不太會發生撞在一起的情況。」
高錦瑋最出色的就是他的投籃，讓他即便沒有像其他人一樣的長人身材，也能透過另一種方式幫助球隊，但訓練過程中也曾因手感不好而有過一段低潮，甚至會懷疑自己，但他依舊照著自己的規律自主訓練，嘗試擺脫低潮，他說：「我會試著改變一些投籃的節奏或接球方式，且多練些跑動適應一些球場上的感覺。」
由於學生時期精彩的表現，讓高錦瑋在T1聯盟的選秀會中被台啤雲豹相中成為該屆的榜眼，並表示進入球隊後，最想請益學長蔣淯安，他說：「因為他的身材也沒有很高大，因此想請教他在場上的經驗以及對球場的判讀，還有一些防守的經驗。」
在2022年時高錦瑋入選中華培訓隊並參加跨聯盟籃球邀請賽，在那時他開始將頭髮留長至今，背後的原因是為了紀念已過世的阿嬤，他說：「從小就是阿嬤在照顧我，小時候載我上下學也打理我的生活，即便年紀大了也都還是持續做很多事，覺得她非常辛苦。」
最後高錦瑋想感謝從小到大幫助他的人，他表示，幫助他的人太多了講不完，但很感謝他們的幫助，希望有一天會想要回饋他們。