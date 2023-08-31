餐廳驚見「雙頭電風扇」！真身是台灣之光 專家曝：實際效用超狂
炎炎夏日中，許多餐廳因為店內空間寬敞，除了大台的冷氣之外，還得加上電扇輔助，才能讓所有來店裡的客人都感受到涼風吹拂。不過近期就有民眾在一間餐廳目睹外型詭異的「雙頭電扇」，真身竟是台灣之光，實際效用更是超狂。
記者潘毅/綜合報導
一位網友在臉書社團中發文分享，自己在一間餐廳內，看到了一台外型特殊的「雙頭電扇」，開啟後會直接將風朝兩個方向吹，令他不禁讚嘆「人才...啊」。貼文曝光後，立刻友不少網友驚呼「耗電量會不會也變兩倍阿」、「會不會變成空氣拔河？這樣會有風吹出來嗎」、「古代靈異雙頭電扇」、「這設計聰明耶，今天第一次看到」。
隨後也釣出不少使用者表示：「我家也有這台，很好用，10年多都沒壞掉」、「製造出真空吸力，讓周圍的空氣被吸過來再吹出去」、「我家裡就用這台，風夠大，耐操」、「雙頭風扇，當初上市還被叫做颱風扇」、「我家有2台用的好好的，搭配冷氣，冷房速度超快」。
其實這個外型特殊的「雙頭電扇」其實是台灣本土業者所發明，利用颱風氣流的原理，讓室內空氣呈現8字型對流。過去團購天王486先生的《大丈夫週記》內容也提到，這個雙頭電扇其實是「台灣之光」，使用一個無炭刷驅動的軸承馬達，就可驅動兩個葉扇。以耗電量來說，這支雙頭扇強弱消耗功率大約54~81瓦，以效能來說算是非常省電。就算開啟弱檔，也能造成強大的風球效應，讓室內快速降溫、快速均溫，在炎炎夏日中能讓冷氣省電速冷。