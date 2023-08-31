2024大選鳴槍！賴清德競總輔選名單曝光「英系、新系最多」

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據悉，競總規劃，各縣市設有總幹事、主任委員、執行總幹事，組織決策委員會召集人為新系立委沈發惠出任，另有決策委員，包含綠委羅致政、蔡易餘、張宏陸、前立委高志鵬都納入。
在台北部分，競選總部主委由陳時中出任、新系立委吳思瑤擔任總幹事，英系黨部主委張茂楠擔任執行總幹事；新北則由余天擔任主委、蘇系立委吳秉叡出任總幹事，泛新系的無黨籍前市議員陳世榮擔任執行總幹事。
桃園市主委由客家大老、國策國問范振修擔任，執行總幹事則分為南、北區，分別由與行政院副院長鄭文燦友好綠委湯蕙禎、前台聯立委黃宗源出任；而南、北區執行總幹事則由陳坤榮、陳靜航擔任。
台中市部分，由新系立法院副院長蔡其昌擔任主委，立委張廖萬堅、何欣純擔任總幹事，執行總幹事由黨部主委李天生擔任一職；台南市上，市長黃偉哲擔任主委，總幹事由親賴的王永順擔任，執行總幹事由市議員蔡筱薇、李宗翰擔任；高雄市上，市長陳其邁擔任主委，新系立委劉世芳擔任總幹事，黨部主委許智善任執行總幹事。
其他縣市競選總部地方主委名單如下：
基隆市 正國會立委蔡適應
新竹縣 竹北市長鄭朝方
新竹市 立法院黨團總召柯建銘
苗栗縣 張輝雄
彰化縣 小英之友會總會長陳永昌
南投縣 綠色友誼連線立委羅美玲
雲林縣 國策顧問黃銘德
嘉義縣 英系嘉義縣長翁章梁
嘉義市 莊國輝
屏東縣 新系屏東縣長周春米
宜蘭縣 前縣長劉守成
花蓮縣 賴滄海
台東縣 前國大代表張甲長
澎湖縣 澎湖縣長陳光復
金門縣 金門縣黨部主委蔡其雍
連江縣 鄉民代表詹庭語