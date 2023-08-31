足球／中華男足9月8日於主場大戰菲律賓　票價、優惠出爐

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副代表魏珮柔本身也是國家隊足球迷，很高興雙方能夠透過足球運動進行體育交流，希望透過此次賽事讓雙方球迷都能享受高水準足球競技，不只足球，在其他領域也能有更深化的交流，希望台灣足球越來越好，也會力邀在台菲律賓朋友一同進場支持。
中華足協理事長王麟祥感謝菲律賓駐台代表處一直以來的協助， 6月份中華隊踢出精彩一役，相信全台足球迷這次一樣會力挺藍翼軍團，當然在台的菲律賓球迷也會支持菲律賓國家隊，無論如何，贏家都是觀賞到高水準比賽的球迷朋友們。為了讓更多球迷朋友能看到比賽，這次中華足協也同樣安排「多螢多頻」在各平台播出，希望吸引更多國人關注台灣足球，進而提升基層足球的發展，透過國際賽讓國人看見中華隊選手奮戰身影，打造台灣人收看足球的習慣，一步一步推動台灣職業化。
2023台灣運彩國際男子足球積分邀請賽將在9月8日晚間19:00於高雄國家體育場進行，中華男足國家代表隊迎戰作客的菲律賓國家代表隊，udn售票網熱賣中，票價價格設定全票300元，優待票100元，此外各級學校單位更能利用「教育部體育署學生觀賽補助方案」以及高雄市政府加碼「青春動滋劵現場購票買一送一」各式優惠方案購票進場為中華隊加油。