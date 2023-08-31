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JL Studio熬三年晉升！全世界首家三星新加坡菜　主廚曾夢想打NBA

▲J L Studio自2020年獲得米其林二星以來，終於在第三年曩獲三星，是全球首家以新加坡菜獲得三星的餐廳。（圖／記者陳明中攝）
▲J L Studio自2020年獲得米其林二星以來，終於在第三年曩獲三星，是全球首家以新加坡菜獲得三星的餐廳。（圖／記者陳明中攝）

記者葉盛耀/綜合報導

2023年《台灣米其林指南》星級餐廳名單於今（31）日公布，今年最大熱點應是一次有3家三星餐廳。除了六連霸的頤宮之外，其中有2家餐廳新進三星，包含JL Studio、態芮TaÏrroir，其中台中的「J L Studio現代新加坡料理」，自2020年獲得米其林二星以來，終於在第三年曩獲三星，是全球首家以新加坡菜獲得三星的餐廳，也被官方稱為「全世界最棒的新加坡菜」。

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J L Studio的主廚林恬耀（Chef Jimmy Lim）來自新加坡，未進餐飲界之前，是熱愛運動的籃球好球，因為膝蓋受傷，大學時期才轉換人生跑道跑去讀餐旅學校SHATEC（新加坡酒店協會酒店與旅遊管理學院，Singapore Hospitality And Tourism Education Centre），就此展開了他的「摘星」之旅。

▲J L Studio的主廚林恬耀(左二)來自新加坡，是首次有人將新加坡菜如此淋漓盡致放入Fine Dining中，還因此曩獲米其林三星。（圖／記者陳明中攝）
▲J L Studio的主廚林恬耀(左二)來自新加坡，是首次有人將新加坡菜如此淋漓盡致放入Fine Dining中，還因此曩獲米其林三星。（圖／記者陳明中攝）
大學畢業後的Jimmy在新加坡多家餐廳服務，後在台中待過目前已歇業的樂沐，並曾在美國Napa Valley的The French Laundry、紐約的Per Se、哥本哈根的Noma和Geranium等知名餐廳，歷練豐富。

獲知得到三星肯定的那一刻，Jimmy難掩激動，還在舞台上背對著大眾深呼吸了十幾秒，以控制情緒。

他於今日發表得獎感言：「謝謝台灣給了我這樣的平台和機會，才能獲三顆星。餐飲這件事，我覺得是必須好好把頭埋下去，不斷去學習的。廚師與運動員一樣，很耗體力，你必須真的很熱愛這個職志，練廚藝就跟運動很像，必定要不斷練習，就像我以前不斷地練習投籃，讓全身肌肉有了記憶點。」  

他也覺得，一個主廚的養成，必須兼顧很多身分，Chef之外有時候還須是個老師，做菜之外還要懂得修水管，不是做菜就能開店。

▲Jimmy(左一)上台領獎時，還難掩激動，背對著大眾長達十幾秒鐘。（圖／記者葉盛耀攝）
▲Jimmy(左二)上台領獎時，還難掩激動，背對著大眾長達十幾秒鐘。（圖／記者葉盛耀攝）
Jimmy還提到，JL Studio未正式開店之前是定調為歐系料理。開店前3週，才突然想把自己從小接觸的新加坡菜文化融入，他並提及，很多人都認為新加坡料理大多是小吃，應該是售價便宜親民，「一開始開店時，有朋友問我餐價多少錢，我說2800元。他問說是一桌菜嗎？我回答他是一個人，讓他好吃驚。」但他堅持要打破大家的印象，讓新加坡菜色變成Fine Dining。

問Jimmy以前是運動員時是否有些夢想？他說他曾經希望能夠打進NBA，如今從籃球校隊變成餐廳主廚的他，不但早已擠進美食界的「NBA」陣容，還獲得了最高殊榮米其林三星。

⭐⭐⭐2023米其林指南：三星餐廳（3家、2家新進）
▪頤宮（台北）蟬聯六連霸
▪JL Studio（台中）新進餐廳，原二星晉升
▪態芮TaÏrroir（台北）新進餐廳，原二星晉升

⭐⭐2023米其林指南：二星餐廳（6家、3家新進）
▪侯布雄（台北）
▪logy（台北）
▪RAW（台北）
▪Liberte（高雄）新進餐廳，原一星晉升
▪渥達尼斯磨坊（台北）新進餐廳，原一星晉升
▪牡丹（台北）新進餐廳，原一星晉升

⭐2023米其林指南：一星餐廳（35家、7家新進）
▪教父牛排（台北）
▪de nuit（台北）
▪鹽之華（台中）
▪forchetta（台中）
▪富錦樹臺菜香檳 松山（台北）
▪Holt（台北）
▪Impromptu by Paul Lee（台北）
▪謙安和（台北）
▪吉兆割烹壽司（台北）
▪Longtail（台北）
▪明福台菜海產（台北）
▪米香 （台北）
▪山海樓（台北）
▪俺達の肉屋（台中）
▪巴黎廳1930x高山英紀（台北）
▪欣葉 鐘菜（台北)
▪承（高雄）
▪澀Sur（台中）
▪明壽司（台北）
▪鮨野村（台北）
▪鮨隆（台北）
▪壽司芳（台北）
▪T+T（台北）
▪請客樓（台北）
▪天香樓（台北）
▪雅閣（台北）
▪彧割烹（台北）
▪金蓬萊遵古台菜（台北）
▪A CUT（台北）新進餐廳
▪AD ASTRA（台北）新進餐廳
▪斑泊（台北）新進餐廳
▪Haili（高雄）新進餐廳
▪INITA（台北）新進餐廳
▪文公館（台中）新進餐廳
▪ZEA（台北）新進餐廳

🟡米其林綠星：
▪EMBERS（台北）
▪小小樹食 大安路（台北）
▪山海樓（台北）
▪陽明春天 士林（台北）
▪好嶼（台北）新進餐廳
▪THOMAS CHIEN（台北）新進餐廳

🟡侍酒師大獎：盧凱文／Logy

🟡服務大獎：何嘉菱／態芮 Taïrroir

🟡年輕主廚大獎：蘇品瑞／斑泊

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