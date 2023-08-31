JL Studio熬三年晉升！全世界首家三星新加坡菜　主廚曾夢想打NBA

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大學畢業後的Jimmy在新加坡多家餐廳服務，後在台中待過目前已歇業的樂沐，並曾在美國Napa Valley的The French Laundry、紐約的Per Se、哥本哈根的Noma和Geranium等知名餐廳，歷練豐富。
獲知得到三星肯定的那一刻，Jimmy難掩激動，還在舞台上背對著大眾深呼吸了十幾秒，以控制情緒。
他於今日發表得獎感言：「謝謝台灣給了我這樣的平台和機會，才能獲三顆星。餐飲這件事，我覺得是必須好好把頭埋下去，不斷去學習的。廚師與運動員一樣，很耗體力，你必須真的很熱愛這個職志，練廚藝就跟運動很像，必定要不斷練習，就像我以前不斷地練習投籃，讓全身肌肉有了記憶點。」
他也覺得，一個主廚的養成，必須兼顧很多身分，Chef之外有時候還須是個老師，做菜之外還要懂得修水管，不是做菜就能開店。
Jimmy還提到，JL Studio未正式開店之前是定調為歐系料理。開店前3週，才突然想把自己從小接觸的新加坡菜文化融入，他並提及，很多人都認為新加坡料理大多是小吃，應該是售價便宜親民，「一開始開店時，有朋友問我餐價多少錢，我說2800元。他問說是一桌菜嗎？我回答他是一個人，讓他好吃驚。」但他堅持要打破大家的印象，讓新加坡菜色變成Fine Dining。
問Jimmy以前是運動員時是否有些夢想？他說他曾經希望能夠打進NBA，如今從籃球校隊變成餐廳主廚的他，不但早已擠進美食界的「NBA」陣容，還獲得了最高殊榮米其林三星。
⭐⭐⭐2023米其林指南：三星餐廳（3家、2家新進）
▪頤宮（台北）蟬聯六連霸
▪JL Studio（台中）新進餐廳，原二星晉升
▪態芮TaÏrroir（台北）新進餐廳，原二星晉升
⭐⭐2023米其林指南：二星餐廳（6家、3家新進）
▪侯布雄（台北）
▪logy（台北）
▪RAW（台北）
▪Liberte（高雄）新進餐廳，原一星晉升
▪渥達尼斯磨坊（台北）新進餐廳，原一星晉升
▪牡丹（台北）新進餐廳，原一星晉升
⭐2023米其林指南：一星餐廳（35家、7家新進）
▪教父牛排（台北）
▪de nuit（台北）
▪鹽之華（台中）
▪forchetta（台中）
▪富錦樹臺菜香檳 松山（台北）
▪Holt（台北）
▪Impromptu by Paul Lee（台北）
▪謙安和（台北）
▪吉兆割烹壽司（台北）
▪Longtail（台北）
▪明福台菜海產（台北）
▪米香 （台北）
▪山海樓（台北）
▪俺達の肉屋（台中）
▪巴黎廳1930x高山英紀（台北）
▪欣葉 鐘菜（台北)
▪承（高雄）
▪澀Sur（台中）
▪明壽司（台北）
▪鮨野村（台北）
▪鮨隆（台北）
▪壽司芳（台北）
▪T+T（台北）
▪請客樓（台北）
▪天香樓（台北）
▪雅閣（台北）
▪彧割烹（台北）
▪金蓬萊遵古台菜（台北）
▪A CUT（台北）新進餐廳
▪AD ASTRA（台北）新進餐廳
▪斑泊（台北）新進餐廳
▪Haili（高雄）新進餐廳
▪INITA（台北）新進餐廳
▪文公館（台中）新進餐廳
▪ZEA（台北）新進餐廳
🟡米其林綠星：
▪EMBERS（台北）
▪小小樹食 大安路（台北）
▪山海樓（台北）
▪陽明春天 士林（台北）
▪好嶼（台北）新進餐廳
▪THOMAS CHIEN（台北）新進餐廳
🟡侍酒師大獎：盧凱文／Logy
🟡服務大獎：何嘉菱／態芮 Taïrroir
🟡年輕主廚大獎：蘇品瑞／斑泊
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