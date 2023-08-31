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61年來首見！不滿母公司出售計畫　日本西武百貨900員工喊罷工

▲不滿母公司強硬出售，崇光西武工會在池袋西武本店前罷工。（圖／美聯社／達志影像）
▲不滿母公司強硬出售，崇光西武工會在池袋西武本店前罷工。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本零售商商7&i控股（セブン＆アイ）決定出售旗下百貨公司事業崇光西武百貨給美國投資基金城堡投資集團（Fortress）。而崇光西武公會擔憂自身勞動權益受損，便於31日展開罷工行動，這也是60年來首次有大型百貨公司罷工。受此影響西武池袋本店全館31日暫停營業。

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綜合《NHK》、《路透社》等媒體報導，由於崇光西武長年業績低下，在過去四年年一直處於虧損狀態，母公司7&i控股在2022年11月決定，將百貨事業體出售給美國城堡投資集團（Fortress Investment Group），後續也針對相關決議進行協調，並確定於8月31日上午舉行臨時董事會，做出出售的最終決定。

由於城堡集團和日本電子零售商友都八喜（Yodobashi Camera）是合作夥伴，崇光西武工會擔憂，若是友都八喜進駐西武、或兩者合併，可能會導致他們失業；另外他們也認為，7&i控股並未向勞方充分說明出售後的相關權益，因此對於出售決定表達強烈反彈，並於28日通知資方，900名員工將集體於31日發動罷工。受此影響，崇光西武旗艦店西武池袋本店31日全館暫停營業。

據悉，西武池袋本店在31日早上10點後，入口處的百葉窗緊閉，貼出了暫停營業的通知，保全人員透露，連貨物也無法送進去。

▲西武池袋本店受罷工影響31日暫停營業。（圖／美聯社／達志影像）
▲西武池袋本店受罷工影響31日暫停營業。（圖／美聯社／達志影像）
《路透社》報導指出，罷工在日本極為罕見，在日本有關薪資和工作條件的談判，通常都在友好情況下達成，而這次罷工是日本61年來首見。有一名住在豐島區的男子表示，他只從教科書上知道罷工，所以感到很驚訝，西武池袋店他從小就很熟，希望百貨能繼續營業。

消息人士透露，7&i控股在31日上午召開董事會，決定出售最終決議，擬定出售價格為2200億日圓（約台幣480億元），若是確定便會在9月1日售出。根據新計劃，7&i控股希望將受影響的員工調到崇光西武其他職位。如果這些部門沒有足夠的職缺，員工可以調往7&i的其他事業，像是伊藤洋堂華的量販店。

對於罷工一事，7&i道歉並稱「崇光西武的罷工對眾多顧客與相關人士造成困擾，深感抱歉。」但同時也強調，臨時董事會仍會照常舉行。


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