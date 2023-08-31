61年來首見！不滿母公司出售計畫　日本西武百貨900員工喊罷工

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由於城堡集團和日本電子零售商友都八喜（Yodobashi Camera）是合作夥伴，崇光西武工會擔憂，若是友都八喜進駐西武、或兩者合併，可能會導致他們失業；另外他們也認為，7&i控股並未向勞方充分說明出售後的相關權益，因此對於出售決定表達強烈反彈，並於28日通知資方，900名員工將集體於31日發動罷工。受此影響，崇光西武旗艦店西武池袋本店31日全館暫停營業。
據悉，西武池袋本店在31日早上10點後，入口處的百葉窗緊閉，貼出了暫停營業的通知，保全人員透露，連貨物也無法送進去。
《路透社》報導指出，罷工在日本極為罕見，在日本有關薪資和工作條件的談判，通常都在友好情況下達成，而這次罷工是日本61年來首見。有一名住在豐島區的男子表示，他只從教科書上知道罷工，所以感到很驚訝，西武池袋店他從小就很熟，希望百貨能繼續營業。
消息人士透露，7&i控股在31日上午召開董事會，決定出售最終決議，擬定出售價格為2200億日圓（約台幣480億元），若是確定便會在9月1日售出。根據新計劃，7&i控股希望將受影響的員工調到崇光西武其他職位。如果這些部門沒有足夠的職缺，員工可以調往7&i的其他事業，像是伊藤洋堂華的量販店。
對於罷工一事，7&i道歉並稱「崇光西武的罷工對眾多顧客與相關人士造成困擾，深感抱歉。」但同時也強調，臨時董事會仍會照常舉行。