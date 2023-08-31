《商周》小編遭藍營圍剿！黃光芹轟霸凌：國民黨才該被fired
《商業周刊》29日在臉書粉絲專頁PO出4名總統參選人的政見圖文，但國民黨總統參選人侯友宜的圖片上僅標示「……」，並稱「我們努力了」，酸度破表，侯辦兩度發聲明怒轟要求道歉。資深媒體人黃光芹今（31）日在臉書發文稱，國民黨對商業周刋小小編的集體霸凌，只凸顯了國民黨的「鐵達尼現象」，他遍查谷歌有關侯友宜的科技政見，的確付之厥如，「所以，小編真的不用被fired，國民黨滿黨盡是盲劍客，殺小編壯膽，才該被fired！」
記者余祥／台北報導
黃光芹說，他花了一些時間還原商周「點點點」事件原委，發現這是一場國民黨為了總統選戰，發動的一場「張飛打岳飛」的大亂鬥，而集體霸凌的對象，竟是媒體的一位小編。商周小編設定的主題範圍為晶圓山和手機河，明白歸類在4位參選人的「科技」政見，他遍查谷歌有關侯友宜的科技政見，的確付之厥如。
黃光芹指出，國民黨事後補提給商周的政見內容，也文不對題，講的是能源和環境政見，補考時並未提出「科技」相關政見，足見根本沒有。最惡質的是，國民黨誤導大眾，指商周惡植侯友宜「完全沒有」政見，這是誣指和惡意栽贓!事實上，小編有鎖定「科技」類，如果更細的話，人家明明有標示晶圓山和手機河，國民黨硬是誇大、誣衊、無限上綱!
黃光芹批，國民黨根本拿錯考題、答錯卷，到現在還執迷不悟亂咬一通；再說，就算未來提出科技政見，侯友宜還不是「……」，所謂政見，不都是槍手代答？所以，小編真的不用被fired，國民黨滿黨盡是盲劍客，殺小編壯膽，才該被fired！