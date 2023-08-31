秦宇子爆《好聲音》內幕！她頻遭那英賞冷眼 曝簽約藝人超慘下場
大陸歌唱選秀節目《中國好聲音》近期爭議連環爆，內部傳出存在許多金錢黑幕，浙江衛視也因此宣布節目停播。而目前正在參加台灣節目《MUSIC MAKER 音樂主理人》的秦宇子，曾在2014年參加《中國好聲音》第三季，當年她在齊秦戰隊獲得殿軍成績，近日受訪時曝光《好聲音》內幕，表示當時她頻被那英賞冷眼，且她在冠軍賽前拒絕製作單位簽約，最終第一個被刷掉，才獲得殿軍。
記者賴禹妡／綜合報導
根據《三立新聞網》報導，秦宇子透露她參加《中國好聲音》時，全程沒有和那英說過話，可能是她從國外回來又是少數民族，因此和來自東北的滿族人那英個性完全不同，造成兩人不對盤，那英還頻頻對她賞冷眼。
秦宇子指出，某次她在小組賽拿下冠軍，當時她在表演時非常賣力甩腿，「可能嚇到他們吧，就覺得這個人在幹嘛」，事後有網友在回看節目片段時，發現當時冠軍揭曉是秦宇子拿下，那英表情竟瞬間變臉。
秦宇子表示，她當年在《好聲音》打進前4強，製作單位詢問她，要不要和《好聲音》官方簽下9年合約，但她當時決定拒絕，沒想到開賽後第一個被刷掉，成為殿軍。後來她發現不少學員簽合約之後，也沒有什麼突出發展，不僅發歌要讓出版權，還不能和別人合作，想解約更要先付解約金，讓她直呼：「真的很慘。」