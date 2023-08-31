太魯閣悲劇2年後！王薇君車廂發現「罹難者」頭蓋骨 痛斥太離譜
太魯閣悲劇慘釀49人死亡、213人受傷，今（31）日上午交通部邀請JR西日本福知山線事故後改革重要推手、以及「太魯閣的眼淚」發言人王薇君，前往事故車輛站存紀念園區現場，王薇君卻在車廂內發現一個「約手掌大的罹難者的頭蓋骨」，當場痛批離譜；台鐵局長杜微表示，後續會再會同檢警單位，搜尋車上是否還有其他遺物。
記者孫唯容／綜合報導
2021年4月2日，台鐵408次太魯閣號撞上從邊坡滑落的工程車，造成49人死亡、213人受傷，後續將受損最為嚴重的第7、8節車廂保留，暫放在富岡基地，今天由台鐵局長杜微帶著日本專家、王薇君，以及部分罹難者家屬前往台鐵富岡機廠，勘查當時的事故車廂。
豈料，王薇君在事故的第8節車廂內，發現「約手掌大小」的罹難者頭蓋骨，由於事故已經發生兩年，居然還能在現場找到罹難者遺骸，讓她相當不滿，當場向杜微抗議。
對此，杜微表示，太魯閣號事故發生後，檢警、運安會等單位封鎖事故現場，進行多次全面搜索，完成整個事故報告後，在2022年3月15日將事故車輛交付台鐵現況保存，後續台鐵也曾委外進行車輛清理；後續將儘速會同檢警單位搜尋車上是否有其他遺物。