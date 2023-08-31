全臺藝文場館唯一　 　歌劇院獲建築物防火標章認證

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王榮進所長於授證儀式中說，「歌劇院是全臺第一間獲頒防火標章認證的文化表演場所，這是一件值得臺中驕傲的事情！希望透過歌劇院領頭羊的角色，鼓勵國內各藝文場所主動強化建築物防火安全。」
代表歌劇院獲頒認證標章的藝術總監邱瑗表示，歌劇院從2020年開始準備，到了2022年著手進行申請，獲頒認證還拿了全臺藝文場館第一名，這是全館同仁共同努力的成果，真的不容易！
歌劇院有獨特的曲牆建築，需要規劃兼顧美觀及功能性的消防設備，例如1樓、5樓有獨步全臺的「撒水幕」作為防火區劃構件，有別於使用防火鐵捲門更兼具防火性能及美觀。此外，歌劇院每年皆會委請專業技師檢查，審查委員也都相當肯定。另經常聚集大量觀眾的2樓劇場前廳牆面上，有像咕咕鐘造型的「可動式放水型撒水設備」，內建新型紅外線探測器，可以自動偵測火源並撒水滅火。
除了「防火標章認證」外，歌劇院自去年開啟「綠色劇場元年」，與國際同步響應聯合國「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），去年爭取到多項國際認證和國家標章，包含「能源管理系統（ISO50001）」、「資訊安全管理系統（ISO27001）」、「室內空氣品質優良級標章｣及再次獲得「綠建築標章」，並成立跨部門永續小組，持續打造環境友善安全安心的永續劇場。