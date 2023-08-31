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《七時吉祥》丁禹兮撲倒楊超越　「誤食禁藥」突然開車滾床單

▲《七時吉祥》丁禹兮（左）撲倒楊超越，上演甜蜜又害羞的床戲。（圖／iQIYI提供）
▲《七時吉祥》丁禹兮（左）撲倒楊超越，上演甜蜜又害羞的床戲。（圖／iQIYI提供）

記者羅凌筠／綜合報導

楊超越和丁禹兮在古裝陸劇《七時吉祥》必須經歷7次情劫，化身7種不同的身分以不同的方式相愛，包含可愛的虎豬情緣、青梅竹馬的年下戀情、公主與將軍的愛情故事、貓妖王與虎妖、甚至還有男女互換身體的搞笑情節，備受觀眾矚目的貓虎妖情緣，祥云（楊超越 飾）化身小虎妖尋找貓妖初空（丁禹兮 飾），為了讓初空想起自己而各種倒貼，而初空化身貓妖遭受下屬斷絕情愛的考驗，意外在與祥云獨處時喝下春藥，竟突然撲倒祥云把臉湊近，心跳指數飆升。

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▲丁禹兮的貓妖角色表情靈動，演活貓的各種小動作。（圖／iQIYI提供）
▲丁禹兮的貓妖角色表情靈動，演活貓的各種小動作。（圖／iQIYI提供）
劇中，楊超越、丁禹兮在歷經多次情劫後，心越靠越近，為不讓對方損害原神，想守護彼此而陷入愛的輪迴，其中丁禹兮飾演的初空為了避免楊超越飾演的祥云因歷劫耗盡元神，嘗試施展「護神咒」，一旦被守護者受到傷害，守護者將替其承受全部的損傷，兩人下凡重新回到3萬年前一探真相。

▲楊超越的虎妖造型精緻可愛。（圖／iQIYI提供）
▲楊超越的虎妖造型精緻可愛。（圖／iQIYI提供）
第5世裡，祥云（楊超越 飾）竟成了反派魔羅女帝，而初空（丁禹兮 飾）則是麒麟族的小兒子，祥云為尋求真愛下凡人間姻緣閣求紅線，在緣分的促使下遇上初空，對其一見鍾情展開倒追攻勢，丁禹兮也分享：「魔羅女帝的造型非常吸引我，也會想要變成魔羅女帝戲弄一下初空。」

楊超越表示：「很開心能一次體驗7種不同的角色，每個角色都很值得被演繹。」正當觀眾以為這一切只是渡劫升仙等，沒想劇情發展突變，竟是因為300年前初空下的一個決定，讓原本浪漫虐心的輪迴苦戀愛情劇，變成燒腦推理劇。網友紛紛留言「原來是初空想用無數次的BE情劫來換終生相守啊」、「拜託不要是BE（悲劇）」、「誰家男女主可以一次談7種戀愛」、「根本是純愛戰士的天堂」、「無限流劇本殺」。

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