孟耿如停工2個月照顧黃子佼！傳「9月底公開露面」 經紀人回應了
藝人黃子佼自今年6月爆發MeToo性騷擾事件後，至今已經停工2個月，目前均由妻子孟耿如在家照顧，盼能盡快度過低潮。繼孟耿如昨（30）日發聲「我們會努力的！」之後，今日稍早又傳出孟耿如將在9月底出席記者會首度露面。對此，孟耿如經紀人則回應《NOWnews今日新聞》：「我們還在確認檔期中，如果有進一步的進度，會再更新給大家。」
記者詹鎰睿／綜合報導
自從老公黃子佼事件爆發後，孟耿如幾乎沒有出席公開活動，就連7月份在白石畫廊的個展「ARU: 幻夢星空」都不見孟耿如身影，開幕酒會也都取消，但在這段時間，孟耿如仍不忘在社群平台分享家庭生活，偶爾抒發為人母親的心聲。
昨日，孟耿如更寫下充滿母愛的文字：「希望未來的妳幸福快樂就好了，這樣的『就好了』好像不容易，但我們會努力的。」似乎也在對外界喊話，夫妻倆會一起努力。不過，據《聯合報》報導，有消息指出，孟耿如將在9月底出席記者會，已經準備好面對媒體與社會大眾。
對此，《NOWnews今日新聞》致電詢問孟耿如經紀人，對方則回應：「我們還在確認檔期中，如果有進一步的進度，會再更新給大家。」而談到黃子佼與孟耿如目前心情近況如何，經紀人表示：「謝謝大家的關心。」
※【NOWnews 今日新聞
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