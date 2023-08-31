工藤靜香超期待台北開唱！她親手繪製「台灣專屬周邊商品」
即將在本週六（9月2日）於台北國父紀念館開唱的日本全才女神工藤靜香，到底有多期待台北演唱會，從她的限時動態與發文就知道！自從7月來台宣傳後，除了回日本後親手重現自己喜愛的糖醋排骨，近期甚至還大放送上傳了彩排影片，並用中文寫道：「真的非常期待見到大家。」
記者賴禹妡／綜合報導
睽違三十年再度來台開唱，從7月5日的記者會結束後，超級盡興的工藤靜香除了狂貼相關內容，甚至還因為太喜歡某間店的糖醋排骨，回日本後竟然挑戰重現該道料理，此外她最近也曾貼出最喜歡的台灣小點心牛軋餅，不時地透露出想趕快到台北與歌迷們見面的期待。
而這次台北演唱會將與剛結束的日本巡迴有所不同，從曲目到演出內容都是完全為台北場特別編排，日前還特地上傳了正在彩排演唱名曲〈Blue Rose〉的影音，內文不忘強調：「真的非常期待見到大家，九月二號，我在國父紀念館等你們！」
而主辦單位也會在週六當天，現場將販售包括T恤、毛巾、收納包、飲料提袋、攜帶型玻璃泡茶杯等五項「台北演唱會原創商品」，全部都是工藤靜香為了台北場繪製的限定版畫系列，此外還會有部分日本巡迴演唱會商品，加上最新單曲「勇者之旗」、35週年紀念自我翻唱選輯「感受」等影音產品，當天現場也還有零星票券可供購買，演唱會相關詳情可洽主辦單位Welcome Music官方臉書、IG。