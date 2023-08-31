海葵颱風明發海警！最新路徑又更靠近 北台灣有機會放「颱風假」
海葵颱風（Haikui）緊接著蘇拉颱風（Saola）過後影響台灣天氣，中央氣象局預報員趙紘表示，在最新的預測路徑上，海葵颱風動態路徑又稍微南偏移，氣象局預計在明（1）日白天發布「海上警報」，若路徑持續往南修，也不排除在明日深夜發出「陸上警報」，推估週末兩天是海葵颱風最接近的時段，暴風圈也不排除接觸北台灣陸地，也因此有放颱風假的機會，不過實際情況仍要由地方政府決定，路徑也還有很大不確定性。
記者張志浩/綜合報導
臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，過去一段時間，海葵颱風動態持續偏西移動，速度不慢，表示太平洋高壓較為強勢，如果未來24小時偏西份量依然明顯，貼近台灣的機率更高，甚至進入陸地；數值模式方面，目前美國全球模式認為海葵颱風會登陸台灣，歐洲模式則大幅南修，認為通過北部沿海，2大主流模式看法相近，必須審慎看待了。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，北部、宜花的地區的民眾，應開始做防颱準備，「因為海葵靠近過程時速度較快，路徑確認後，應變時間會很短，且最靠近台灣時刻，預估是中度颱風等級」，氣象局預報員趙竑也指出，海葵路徑更往南壓，發布陸警可能性大增。
趙竑補充，明日下半天，北台灣就會開始因海葵颱風影響逐漸變天，在週末兩天，海葵颱風會帶來最明顯的風雨，尤其北部、中部山區、宜花都可能會有豪雨出現，請民眾持續留意海葵颱風動態，週末若有安排外出行程，也要多留意天氣預報。