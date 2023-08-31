受颱風及天文大潮影響沿海地區積淹水 高市府提改善計畫
高雄市今(31)日受高潮位影響，全市包括旗津、前鎮、永安及彌陀等區陸續有海水倒灌災情傳出，且因漲潮也導致愛河沿岸的三民、鼓山區有道路局部積淹水，渡船頭道路積水一度淹至47公分，高市府秘書長郭添貴趕赴視察淹水情形，並指示水利局務必針對這次事件詳細調查淹水高度及淹水範圍並針對低窪易受海水倒灌的區域優先提出改善計畫。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄市今天受颱風低壓靠近及天文大潮影響，高雄潮位站上午8時的潮位為1.37公尺，高於昨日最高潮位1.22公尺，為近20年新高。高市府水利局也表示，因蘇拉颱風接近台灣時，中心最低氣壓仍維持915百帕，導致海水位上升並適逢超級藍月引發天文大潮，造成歷史的高潮位。
今天上午因高潮位影響，全市陸續有海水倒灌災情傳出，造成市區多處積淹水，大多區域集中在旗津區、前鎮區、永安區、彌陀區等沿海行政區，因漲潮因素導致愛河沿岸行政區（三民區、鼓山區）沿線路段有道路局部積淹水情形，在後續退潮後各地積淹水狀況也逐漸消退。
水利局表示，因應此次大潮，旗津地區29日已設置沙包封牆及提前預布抽水機方式因應，並於今天凌晨4時完成截流閘門安裝操作，於5時許啟動抽水機抽水，但因歷史大潮造成海水越過堤防，導致渡船頭等區域仍有積淹水發生。
水利局指出，今天大潮在旗津地區之淹水地點，包含渡船頭(廟前路)及中洲里(上竹巷)等10處地勢低窪位置，後續先將周邊堤岸高度增加0.5公尺，改善長度約1,270公尺，另抽水設備改採沉水式抽水機及設置抽水井提升抽水效率。而在大關路30巷海洋局辦理之堤岸整建工程，協調該局優先施作相關設施，後續相關改善計畫也提供賴瑞隆立法委員協助爭取中央補助經費。