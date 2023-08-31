Ella被狂問「Selina生了沒」！崩潰翻桌反擊 揭祕禮物早備好
Ella（陳嘉樺）今（31）日出席代言活動，日前她與Selina在Hebe（田馥甄）的演唱會上合體，Selina挺8個月孕肚相挺，今天出席活動時，Ella被問到Selina是否已經生產、有無推薦好姐妹彌月油飯等問題，險些招架不住，開玩笑作勢翻桌。
記者吳雨婕／綜合報導
Ella談到Selina生產一事，她巧妙迴避：「就讓我保留一下。」媒體追問是否已經目睹Selina生產過程，她趕緊澄清：「如果有機會遇得到、親眼目睹搖滾區當然好，但這是沒辦法預測的，我也很想遇到。」隨後透露，與Hebe、Selina昨天才剛聚會完，現場媒體一聽立即反問，聚會地點是不是在月子中心、有沒有幫忙挑選滿月的雞腿油飯，讓Ella幾乎要招架不住，作勢要翻桌，還假裝生氣的說：「為什麼她兒子的油飯要我挑啦！」甚至還幫現場記者關上筆電，引起全場笑聲。
Ella提到，準備送成長椅給Selina，「勁寶也用很久，是非常實用的禮物，我也想送地墊給她，反正我是過來人，會準備得很齊全。」此外，下個月11日是S.H.E出道22周年，被問到會有什麼慶祝儀式，Ella賣關子表示：「可能會有驚喜.....嗎？」
日前Ella參與錄製《舞台2023》，同場錄影的孟美岐從舞台上掉下來的影片在網路上流傳，對此，Ella表示那是舞台設計效果，為了呈現表演的意境，她坦言不會想挑戰這麼危險的舞台，「小時候會覺得做就做吧，也不擔心被別人講話，人生是自己在過的。現在心裡會有彈性在，對事情有疑慮就會提出來。」