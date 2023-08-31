Messenger推出「監護工具」！助攻家長幫孩子設立社群安全網
雖然青少年不太玩臉書，但Meta還是替臉書的通訊軟體Messenger推出「家長監護工具」，家長可以透過 Meta「家庭中心」獲取 Messenger 監護工具與專家提供的教育資源，了解家中青少年的 Messenger 使用狀況，例如使用多少時間、社群上的交友狀況等。但孩子們請放心，家長是看不到傳送訊息。主要是要協助青少年建立網路活動的安全意識。
記者周淑萍/綜合報導
Messenger 家長監護工具主要是在協助家長與監護人了解並管理家中青少年在 Messenger 的網路活動，但此工具也可同時保障青少年的隱私，孩子傳送的內容並不會被看到，最多可以追蹤5位。監護工具主要功能有4大項：
- 追蹤 Messenger 的使用時間：家長與監護人可以查看家中青少年在 Messenger 的活動時間，包括傳送訊息時間。
- 掌握 Messenger 上的人際關係：可以檢視家中青少年的聯絡人名單及隱私與網路安全設定，並在更新時收到通知。
- 獲得檢舉通知：若家中青少年在 Messenger 上提出檢舉並選擇分享相關資訊，家長與監護人將收到檢舉內容通知，以便即時了解狀況。
- 檢視互動對象：家長與監護人可以查看向家中青少年傳送訊息的對象（僅限朋友、朋友的朋友），以及 Messenger 限時動態的分享對象，並在變更設定時收到提醒，以支援家中青少年管理網路互動。