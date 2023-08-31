強調中國經濟「比想像得更好」！謝鋒投書華郵：世界期望中美合作

我是廣告 請繼續往下閱讀
謝鋒接著細數許多中國經濟的亮點，像是上半年消費對經濟增長的貢獻率達到77.2％，比去年全年提高超過44個百分點。交通、住宿、餐飲等服務業零售額同比增長20.3％，暑假期間中國觀眾進入電影院的人次已超過5.02億，比美國人口還多。
謝鋒指出中國經濟持續朝「綠色」、「創新」努力，高技術產業、研究和技術服務業的投資分別成長了11.5％和23.1％。中國的可再生能源發電量已經超過化石燃料發電量，風電和太陽能發電裝機容量位居世界第一。
謝鋒還說外國企業已經「用腳投票」，稱2023上半年，法國、英國、日本、德國對中投資分別成長了173.3％、135.3％、53％和14.2％。上半年新設立2.4萬家外資企業，同比成長35.7％。特斯拉全球交車量有一半來自上海工廠，平均每40秒生產一輛電動汽車，星巴克在中國有6500多家門市，幾乎每9小時就新開一家。
謝鋒強調，中國經濟成長的基本面沒有改變，但後疫情時代的復甦不會一帆風順，往往起伏不定，充滿曲折。為了應對挑戰，中國當局推出許多新政策，防範化解金融風險，保障房地產平穩發展，重振私部門消費並吸引更多外資。
謝鋒表示，多年來，一些人忽視中國對全球經濟成長的貢獻，甚至誇大中國崛起帶來的「威脅」。如今，中國經濟正在經歷暫時性調整，就被指責是中國拖累了世界經濟，有人喊出「中國即將崩潰」，這樣公平嗎？
謝鋒認為，先是新冠疫情後是烏克蘭危機，全球各國都有自己的難題需要解決，對每個人來說都是一個充滿挑戰的時刻。袖手旁觀、幸災樂禍的心態既短視又危險，因為在經濟全球化時代，大家是命運共同體，一榮俱榮一損俱損。
謝鋒表示，越來越多美國朋友已經認識到，中國經濟崩潰而美國依然繁榮的想法純屬癡人說夢，美國應該停止對中國實施高科技出口管制、投資限制、經濟制裁、高關稅等措施，停止以去風險的名義尋求與中國脫鉤，以免讓本已艱難的全球經濟復甦更加複雜。謝鋒最後強調，中美相互尊重、和平共處、合作共贏，這是唯一的出路，也是世界的期望。