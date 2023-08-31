不滿美國對台提供外國軍事融資 中國外交部批：危害台海和平穩定
美國國務院當地時間週三通知國會，提供台灣8000萬美元、約25.5億元新台幣的「外國軍事融資」（Foreign Military Financing，FMF），用於提高台灣的軍事防禦能力。對此，中國外交部表示強烈反對，敦促美國停止製造台海局勢緊張因素，停止縱容支持「台獨」勢力以武謀獨。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《澎湃新聞》報導，中國外交部發言人汪文斌在今（31）日的例行記者會上，被問到美國提供台灣「外國軍事融資」一事，回應稱美國此舉已嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八·一七」公報的規定，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，損害中國主權和安全利益，危害台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤訊號，汪文斌稱，「中方對此強烈不滿，堅決反對」。
汪文斌重申，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉」。汪文斌敦促美國切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止借任何名義加強台美軍事聯繫和武裝台灣，停止製造台海局勢緊張因素，停止縱容支持「台獨」勢力以武謀獨。
對於美國提供台灣「外國軍事融資」，國防部回應表示，此舉協助我強化防衛作戰能力，有助區域和平穩定，國防部敬表感謝。