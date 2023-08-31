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王陽明吐婚變真相！曾放閃蔡詩芸「對的人」　前女友蕭亞軒躺中槍

▲王陽明爆婚變親吐婚姻狀況，曾放閃蔡詩芸「對的人」打槍蕭亞軒。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲王陽明爆婚變親吐婚姻狀況，曾放閃蔡詩芸「對的人」打槍蕭亞軒。（圖／記者鄭孟晃攝影）

記者黃雅琪／台北報導

「地表最閃夫妻」王陽明、蔡詩芸，過去曾交往2年，分手8年後再度遇見彼此，熱戀4個月後於2015年結婚，婚後育有1女。兩人近日爆出婚變消息，今（31）日王陽明為代言活動首露面，盼大家給予空間：「這件事情是我跟老婆私底下的事，我跟老婆決定我們女兒最重要，希望女兒可以開心，如果真的有什麼事情需要宣布，我跟老婆一定會宣布，目前我們沒有要宣布的。」王陽明婚前曾大讚蔡詩芸是對的人「以前都是錯的」，令曾與王陽明交往3年的蕭亞軒躺著也中槍！「寵妻魔人」王陽明更曾包下馬爾地夫海底餐廳，替蔡詩芸慶生。

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▲王陽明、蔡詩芸爆婚變後首露面。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲▼王陽明、蔡詩芸爆婚變後首露面。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲王陽明、蔡詩芸爆婚變後首露面。（圖／記者鄭孟晃攝影）
 
婚前放閃蔡詩芸！王陽明：以前都是錯的

王陽明曾與楊丞琳、曾韋綺（Nikki）、王麗雅、張儷等人傳緋聞，但他在遇見蔡詩芸後決定走入家庭，兩人時常在社群上放閃合照，王陽明婚前曾說過：「遇到對的人自然就會想要結婚，也會讓你知道以前都是錯的！」此話一出，不小心讓「前女友們」躺著也中槍。

王陽明與蕭亞軒是相差3歲的「姊弟戀」，2002年還在美國讀書的王陽明放假回台灣，在跨年派對上與蕭亞軒一見鍾情，兩人迅速陷入熱戀，蕭亞軒更爲他中斷歌唱事業，愛相隨飛往美國，無奈僅交往3年便告吹。

▲蕭亞軒在北京舉行簽約記者會。（圖／華納音樂提供）
▲蕭亞軒曾與王陽明有過一段情。（圖／華納音樂提供）
包下海底餐廳！王陽明高調替蔡詩芸慶生

王陽明曾安排一趟馬爾地夫之旅，在蔡詩芸28歲生日當天，大手筆包下當地的海底餐廳給出驚喜，他發文放閃：「Surprise！生日快樂！我知道妳愛海洋世界，所以妳生日我就帶妳到馬爾地夫海底餐廳。」照片中，兩人都穿著白色「夫妻裝」，笑得燦爛又甜蜜，蔡詩芸也回應老公的愛：「謝謝你一直以來給我這麼多愛，以及常常給我驚喜，我愛你。」並稱自己是「世界上最幸福的女生」。

▲王陽明（右）曾包下馬爾地夫海底餐廳，替蔡詩芸慶生。（圖／翻攝自王陽明Instagram）
▲王陽明（右）曾包下馬爾地夫海底餐廳，替蔡詩芸慶生。（圖／翻攝自王陽明Instagram）

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