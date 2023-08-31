民眾黨雲林黨部被質疑染黑 王新堯自請停職轟「輿論殺人」將提告
時代力量近日批評民眾黨雲林黨部執行長王新堯與黑道掛鉤，或涉及放高利貸與暴力討債，民眾黨主席柯文哲近來在網路社群中也不斷被調侃為「文哲大仔」。民眾黨雲林縣黨部今（31）日表示，該黨部成員經查符合民眾黨的任用規定，但不斷的抹黑造謠「人言可畏」，雲林縣黨部執行長王新堯與兩位主任因牽連民眾黨自請停職，並將對散播不實言論相關人等提出法律訴訟。
記者邱新博／台北報導
民眾黨雲林黨部表示，對近日諸多不實言論攻擊台灣民眾黨，指稱雲林縣黨部染黑一事，本黨部做出以下四點回應：第一、本黨部幹部成員，經查一切符合本黨所規範相關黨職人員任用的規定。第二、許多側翼網軍的抹黑造謠，讓本黨部幹部深感人言可畏。部分幹部曾經做錯事付出過代價，卻在此時領教「輿論殺人」才是真的可怕，動張嘴不用負責就將人判刑，意圖讓人無法在社會上重新立足。
第三、雲林縣黨部執行長王新堯、古坑區主任鄒子珉、北港區主任李順晟等三人，對惡意攻擊深惡痛絕，也對牽連民眾黨與柯文哲主席感到非常抱歉，決議即日起自請停職，靜待調查結果出爐，還自身清白。
第四、當事人王新堯將以個人身分，對於散播不實言論相關人等，提出法律訴訟，為自己討公道。
時代力量立委邱顯智日前指出民眾黨雲林黨部染黑，民眾黨雲林縣黨部執行長王新堯涉嫌強盜、暴力討債、放高利貸甚至吳律師執照卻在律師事務所擔任召集人等；此外，除了王新堯外也有多人前科，雲林縣議員陳乙辰：共同犯恐嚇危害安全罪，有期徒刑三個月；雲林縣黨部北港區主任李順晟：持鋁棒打人，共同犯傷害罪，有期徒刑五個月；雲林縣黨部古坑區主任鄒子珉：因家暴遭核發保護令，禁止騷擾、跟蹤當事人。
而對於黨部涉黑，柯文哲表示，民眾黨黨公職還有要參選的人，都有SOP和檢核表，至於黨公職有接觸的人，柯僅強調會調查，但不要一開始就貼標籤。