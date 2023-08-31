本土登革熱+2皆有南部旅遊史 桃衛生局籲落實自主就醫通報
登革熱疫情持續流行與升溫，近2日桃園市新增2例本土登革熱個案（累積5例）。新增2名個案於8月中旬潛伏期間皆有臺南市旅遊或居住史，皆於8月25日發病，衛生局呼籲，暑假結束，南下北返的民眾請留意自身健康，若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，民眾應自主就醫通報，確診且符合通報時效，可獲得新臺幣2,000元防疫獎勵金。
記者李春台／桃園報導
衛生局表示，防疫人員至此2名本土登革熱個案駐足熱區範圍，查獲閒置地下室佈滿雜物積水、廢棄輪胎箱、戶內盆景積水等孳生源，提醒民眾儘快檢查所屬區域及家戶內外積水容器及戶外菜園，落實「巡、倒、清、刷」，各公私場域所有人、管理人、使用人如未主動積極清除孳生源，經查獲孳生病媒蚊幼蟲，最高處新臺幣15,000元罰鍰，若於衛生局劃定之個案熱區範圍而查獲病媒蚊幼蟲則會加重處罰，請民眾務必共同防治疫情。
衛生局提醒由東南亞國家返國，或有外縣市旅遊或居住等風險活動，於返家後近2週內，務必留意自身健康狀況，若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫或至桃園市登革熱NS1抗原快速檢驗試劑合約院所篩檢，並主動告知旅遊史、職業史、接觸史、群聚史等，除可協助衛生單位爭取防疫時效外，亦可領取通報獎金，相關資訊可至桃園政府衛生局網站查詢（網址：https://dph.tycg.gov.tw/）。
衛生局體醒民眾外出應做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲、於皮膚裸露處使用政府機關核可的防蚊藥劑－含敵避（DEET）或派卡瑞丁（Picaridin）成分。如對登革熱防治有任何疑問，可撥打市民諮詢服務熱線1999或防疫專線0800-033-355洽詢。