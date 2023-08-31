宋芸樺《榮耀之路》大談異國戀！101跨年「擁吻法國天菜」成追憶
台法合作電影《榮耀之路》由阿爾及利亞裔的法籍導演哈希德阿米執導，除了邀來歐洲實力派演員卡里姆萊克盧、沙伊恩布曼丁、魯比娜阿扎巴爾詮釋一個移民法國、身處困境的阿拉伯家庭，還找來台灣演員宋芸樺在片中挑戰全英語對白，更與被法媒評選為法國「10大性感男星」的沙伊恩布曼丁大談浪漫異國戀。
記者黃雅琪／綜合報導
片中，沙伊恩布曼丁飾演的「埃沙」來台留學，卡里姆萊克盧飾演的哥哥「伊斯梅爾」特別到台北探望他，飾演埃沙女友的宋芸樺，帶著兄弟倆大啖道地麻辣鍋，一場一行人在露台開趴、欣賞101跨年煙火的戲，可說是全片最高潮，由於拍攝跨年煙火只有珍貴的一次機會，全體演員都非常投入在當下氛圍，宋芸樺和沙伊恩布曼丁更在眾人狂歡喊完「Happy New Year」後情不自禁擁抱、熱吻，讓一旁的卡里姆萊克盧看得臉紅心跳。
此外，宋芸樺也特別遠赴法國拍攝男友埃沙葬禮的戲，一身樸素打扮的她，精準將痛失所愛的悲傷情緒演得入木三分，獲得導演哈希德阿米大力讚賞：「宋芸樺的演出為整部電影增色許多！」除了宋芸樺之外，台灣演員黃遠以及導演鄭有傑，也在片中分別客串演出埃沙的台灣友人以及地方警察。
片中一場戲兄弟倆騎著摩托車在烏來山間兜風、坐在清澈溪流邊敞開心胸，從過去聊到未來，從生涯規畫談到理想抱負，不僅讓觀眾看到兄弟倆在異鄉卸下包袱後的真情，也讓台灣山林美景成功躍上國際。《榮耀之路》將於9月28日在台上映。