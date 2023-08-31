林宥嘉垃圾堆感受到愛！激動爆哭 喊「所有人都是寶貝」
林宥嘉昨（30）日推出可愛單曲〈垃圾寶貝〉，該曲巧妙融合大家耳熟能詳的兩首倒垃圾必定聽到的〈少女的祈禱〉和〈給愛麗絲〉，他希望透過這首歌帶領聽眾進入屬於愛的垃圾堆裡，挖掘出「愛」的核心價值。林宥嘉透露，他收到歌詞時，感受到愛的畫面，激動到哭了出來，不忘提醒大家：「所有人都是寶貝。」
記者吳雨婕／綜合報導
林宥嘉想透過〈垃圾寶貝〉告訴大家，不管你的身分、地位、年紀等條件為何，所有人都是寶貝，「請記得，愛是兩人交換著垃圾、包容對方的缺點；也記得，你是被愛的寶貝，不是垃圾。」
〈垃圾寶貝〉是林宥嘉與〈自然醒〉的詞曲搭檔黃偉文、李拾壹兩位香港創作人再度攜手合作，最初的創作靈感是作曲人李拾壹來台灣時，發現原來台灣的垃圾車在路上是有音樂的，感到非常新鮮，因而將這份異地之旅的感受寫成歌。林宥嘉後來為了讓作詞人黃偉文有畫面，還拍了倒垃圾的畫面讓黃偉文感受真實倒垃圾的生活場景。
林宥嘉第一次收到歌詞時，完全感受到歌詞中愛的畫面，激動到哭出來，「真的非常的感動，完全可以感受到歌詞中有滿滿的愛。」此外，林宥嘉也趁著新歌發行之際，宣布將在本周六登場「第18屆KKBOX風雲榜」首唱新歌，他也預告造型非常特殊是名符其實的「有bear而來」。