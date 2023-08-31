中國好市多人爆滿！打敗經濟不景氣　美作家直擊：是美國的2倍

中國男怒報警逼日關東煮店撤標語　矢板明夫：應思考何為和諧社會

▲日本一家關東煮店門口寫著「致中國人，本店食材全部來自福島」。（圖／翻攝自臉書）
▲日本一家關東煮店門口寫著「致中國人，本店食材全部來自福島」。（圖／翻攝自臉書）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本福島自本月24日開始排放核廢水入海，引起中國強烈反彈，不斷抗議、撥打騷擾電話。東京新宿一家關東煮店在門口的黑板寫下「致中國人，本店食材全部來自福島」，掀起各界熱議，卻也讓一名中國民眾理智斷線，憤而報警要求店長將黑板的字抹除。對此，日本資深媒體人矢板明夫表示，中國人不是學習在日本如何維權，而是好好思考一下，什麼才叫「和諧社會」。

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近來，一名中國青年看到日本東京新宿一家關東煮店「花ちゃん」在門口擺放的黑板，上面寫著「致中國人，本店食材全部來自福島」，使得該名中國青年感到十分不滿，認為這是對中國人的歧視，甚至打電話報警要求擦掉店黑板上的文字，因為感到自己被「歧視」了。

 隨後警察到場，認為店家在黑板上寫的內容，警方無權干涉，但仍然幫這名中國青年與店家溝通。另外有一名碰巧路過的日本人律師看到黑板，則向青年表示「店家之前寫的內容並不妥當」。該名中國青年將整段過程拍成影片，並強調「只要感覺到被歧視，一定要勇敢地站出來」。

不過矢板明夫在臉書PO文中表示，他認為這名中國青年只是在無理取鬧、嘩眾取寵。矢板明夫指出，警察們不厭其煩、耐心解決問題；店家虛心接受抗議；旁觀律師也絲毫沒有偏袒日本人、按照自己的判斷表達想法。幾個人都表現得非常文明得體，體現了日本社會的成熟。

矢板明夫指出，店家的黑板內容，根本不是值得需要報警的事情，而是像告知伊斯蘭教徒「本店食材包含豬肉」一樣，只是客觀陳述事實。但這幾天，全中國社會在毫無科學根據的情況之下，歇斯底里地大肆抹黑日本向大海排放核處理水這件事。

矢板明夫舉例指出，在中國國內，充斥著對日本人的岐視和霸凌。很多商鋪貼出了「日本人與狗不得入內」的反日標語。日本各級政府及民間企業，這幾天收到了成千上萬通來自中國的騷擾電話。嚴重影響了日本社會的正常生活。

矢板明夫認為，店家會這麼寫，應該是有一定的情緒的。日本社會這幾年積極推動幫助災區重建，有很多店家都在推廣促銷福島產的食材，以幫助災民。而很多中國人在這一次反日運動中的種種言行，卻助長了對災區的歧視。

矢板明夫質問，如果這件事情發生在中國，在中國某個城市的街頭、有日本人打電話報警，會有什麼結果。警察、店家、和圍觀群眾，會做出什麼樣的反應？「我想，等待著這個日本人的命運，很可能是以尋釁滋事嫌疑被帶到警局，或者被打躺到醫院裡去。」

矢板明夫想起2021年反日遊行時，他有一名某日本電視台的記者朋友，在街頭採訪時因為打電話說了日語、被認出是日本人，就被周圍幾個青年拳打腳踢，「幸虧他跑得快，才沒有出大事。」

在文章最後，矢板明夫建議那些痛恨日本人的中國人要多看幾次這部影片，並稱「不是學習在日本如何維權，而是好好思考一下，什麼才叫『和諧社會』」。


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