李玟遭《中國好聲音》霸凌！媒體人點出關鍵原因：被節目組看輕
已逝天后歌手李玟日前流出一段錄音檔，揭開她遭到大陸歌唱選秀節目《中國好聲音》霸凌的黑幕，節目組甚至讓她強忍腳傷上台表演，重摔舞台後還沒人攙扶等等。資深媒體人麥若愚上節目討論此事，點出「沒談片酬」可能是李玟被霸凌的根本原因。
記者賴禹妡、實習記者郭亘芸／綜合報導
麥若愚提到，其實節目組原本邀請的導師並不是李玟，是因為那位導師由於種種原因而請辭，節目組才轉而找她前來替補，李玟對音樂及提攜後輩有極大的熱誠，也就果斷答應了，不料卻被工作人員看輕，麥若愚說：「李玟做錯最嚴重的一步，就是連酬勞都沒談就接下工作。」表示若是把身段放這麼低，有可能被人家欺負。
麥若愚無奈表示：「李玟太一廂情願了，她已經身體有狀況了，她已經得癌症了，又要換關節，節目製作單位還這樣，她都沒有講她的病痛，要面子。」這樣反而讓節目組看輕李玟，變相認為她連錢都不在乎，什麼都不要地奉獻一切。
此外，麥若愚更透露李玟被霸凌的另一個可能原因，他指出，李玟靠著「湖南衛視」的歌唱節目《我是歌手》爆紅，但《中國好聲音》是由「浙江衛視」所製播，不免成為電視台間競爭的受害者。昨（30）日又有李玟生前的37秒音檔流出，也令麥若愚對李玟的遭遇感到無比心疼，並盼望節目的風波可以平息，儘早還給李玟逝世後的平靜。