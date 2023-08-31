侯友宜拋醫療政見　民進黨批：別為選舉荒廢怠惰市政讓市民受苦

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卓冠廷說，年初發生的包括中和母子乾屍等案凸顯市府社政系統失靈，據衛福部統計，新北市65歲以上人口高達70萬多人，但長照服務涵蓋率僅51.6%，等同有一半長輩未受照顧，甚至長照服務員離職率高達22.84%，照管專員人力長期缺乏，平均每人負擔320.68案，負荷量幾乎是中央配置的2倍，加上新北市人口高齡長者快速成長，但至今未見侯市長積極改善，遑論談到治理國政。
另根據審計部2022年報告，卓冠廷表示，新北市瑞芳區醫療長照設施大樓BOT+BTO案及三重銀新未來城興建營運移轉案 2021年都被考核為丁等，顯示侯友宜對於新北的長照未用心，不是選舉才要高喊「優先投資醫療保健支出」，即使編了預算，也執行進度落後，侯市長就是標準的「講甲一畚箕，做無一湯匙」。
民進黨發言人張志豪也提到，侯友宜提出醫療「五支箭」政見，其中第二支箭，強調優先照顧兒童及婦幼，將成立跨部會協調委員會，擴大兒童疫苗補助基金，說來實在諷刺。
張志豪提到，2019那年市政總質詢，侯市長用各種理由拒絕新北的嬰幼兒健康安全，還有衞生局長陳潤秋的擺爛怠惰，到現在只有新北市還未全面定額補助輪狀病毒疫苗，新北市的爸爸媽媽真的好辛苦，六都中包含台北、桃園、台中、台南早已全面補助，只有新北市一直都沒有納入常規補助，新北市的幼兒始終淪二等公民。
張志豪指出，以新北市幼兒人數3萬人計算，若比照台北市定額補助每人2100元，預算估6300萬元，「請問侯市長，如果連保障新北幼兒健康安全都如此消極被動，現在還說大話論國政，完全不會臉紅，政見空談，實在遺憾」。