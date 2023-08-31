歌劇院年度鉅獻「遇見巨人」系列 光輝10月登場

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戲曲迷必看的唐美雲歌仔戲團，推出新作《臥龍：永遠的彼日》，由唐美雲、唐文華兩大戲曲天王再度攜手，重新詮釋耳熟能詳的三國故事。拾念劇集與無獨有偶工作室劇團《鯨之嶋》，有多重混搭的南北管音樂、令人驚嘆的巨型鯨魚、雲豹戲偶。編導李易修表示，《鯨之嶋》是結合了臺灣地理，以山、海、魚、鳥為意象，以末日觀點出發的寓言故事。
窮劇場與江之翠劇場的《感謝公主》，連結南管梨園戲與現代劇場，古今呼應對比宋金使節的流離與白色恐怖下的政治犯，導演高俊耀說，感謝公主從一封外公的家書開始，揭開一段50年代共產黨地下黨員的秘密故事。河床劇團《被遺忘的》以臺灣80年代的礦工悲歌為題，揉合舞蹈、雕塑、光線、音樂、影像和身體藝術，打造超現實的詩意場景，是為不被看見的勞動者所作的安魂曲。
劇場鬼才羅密歐．卡士鐵路奇的衝擊之作《兄弟們》，以大批身穿警察制服的男性，在舞台上呈現一幕幕詭譎暴力場景，讓人想大喊暫停！新銳臺灣導演吳子敬、陳品蓉將大膽創意改編莎翁經典文本，召喚出有著當代戀人語境的《R＆J and others》，也呼應低碳排放量的綠色劇場。
古典樂迷的饗宴，萊比錫布商大廈管絃樂團，將由指揮安德里斯．尼爾森斯帶領，演出拿手的華格納、布魯克納經典曲目。馬斯內的法國大歌劇《灰姑娘》，由法國重量級鬼才導演羅杭．佩利掌舵，將舞台打造成色彩繽紛的童話故事書，華麗風格讓大人和小朋友都目不暇給，歡度耶誕首選！全劇舞台道具與服裝，由英國皇家歌劇院空運來臺，旅德臺灣指揮家林勤超將與國家交響樂團（NSO）、國內外聲樂家共同演繹經典。