美國再傳食腦變形蟲死亡案例！今年已4死　德州男在湖中游泳感染

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根據《CBS》報導，奧斯汀衛生局的沃克斯（Desmar Walkes）博士表示，雖然類似感染非常罕見，但自然水域中確實存在可能造成感染風險的微生物，自然水域常適合有害微生物生長和繁殖。
沃克斯博士指出，福氏內格里阿米巴原蟲透過水進入人類鼻腔，之後再抵達腦部，可能會破壞腦組織，造成腦腫脹及容易致死的「福氏內格里阿米巴腦膜腦炎」（Primary Amoebic Meningoencephalitis，PAM）。
沃克斯博士表示，最好的預防方法是戴鼻夾或捏著鼻孔，以保護鼻子不要進水，或者避免在不流動的天然水域中游泳，尤其是在高水溫、低水位的時期，更要盡量避免進行與水有關的活動。
美國CDC數據指出，福氏內格里阿米巴原蟲傳染人類的案例相對罕見，加州大學河濱分校生醫科學教授威爾遜（Emma H. Wilson）稱全美每年大約只有3例。但今年已經發生4例，而日前澳洲一位64歲婦女的腦中發現8公分長的蛇蛔蟲（Ophidascaris robertsi），是全球首例，澳洲國立大學的傳染病醫師賽納納雅克（Sanjaya Senanayake）就警告，過去30年出現的新型傳染病中，4分之3是人畜共患疾病，對於流行病學家和政府來說，確保良好的傳染病監測非常重要。
我國8月也曾發生一位北部30多歲女性因食腦變形蟲感染腦膜腦炎死亡，疾管署呼籲，福氏內格里阿米巴原蟲好發於夏季，請民眾於戲水或泡溫泉等活動時，應避免水進入鼻腔，或避免將頭部浸泡於水中，於自然水域戲水時，亦應避免攪動底部池水或淤泥。戲水或泡溫泉後出現發燒、頭痛、噁心或嘔吐等症狀，應儘速就醫，並告知醫護人員相關接觸史。