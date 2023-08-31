提升競爭力！前鎮園區企業運用AI打造智慧生產排程

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游淑惠說，在疫情後，企業面臨結合AI應用全新數位科技的趨勢，經由智慧製造可以協助製造業進行數位轉型，為企業帶來更大的效益。
為此，加工區管理處高雄分處邀請高雄科技大學機電工程系及前瞻金屬成形技術研究發展中心副主任劉東官教授到場講授，與園區內廠商分享如何運用AI進行智慧製造的數位轉型，提升企業競爭力。
劉東官教授表示，AI能透過自我學習的方式是與過往工業4.0最大的差異，蒐集各種資訊達到自動優化製程，將生產過程的每一個環節都高度客製化、智慧化，以適應快速變化的外部市場需求。
因此，除了自動化設備的導入，還需要有智慧遠端監控的功能，設備狀況能自動回報、即時調整製造排程、降低設備無預警停機，進而提高生產效率與延長設備壽命，讓企業能將心力著重在更有專業性的策略制定、產能優化上，降低營運風險。
游淑惠指出，高雄前鎮科技產業園區廠商以製造業居多，面臨人力短缺、原料成本上漲，以及消費者對於客製化、服務化的產品需求逐漸提升時，要如何「提高生產效率」、「增加產線彈性」，以及「降低製造成本」來因應少量多樣的訂單需求，是所有製造業者都需要積極思考的課題，期盼藉由此次課程能大大提升廠商如何運用AI打造智慧生產排程，提升廠商競爭力，進而增加園區營運績效。