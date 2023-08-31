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蘇拉撲向中國！三颱共舞　明「兩岸、離島」100班交通船停航

▲航港局今（31）日預估，明（9月1日）共有11航線、100航次停航，影響範圍包含離島、兩岸，請旅客多加留意。（圖／記者張塵攝，2020.08.03）
▲航港局今（31）日預估，明（9月1日）共有11航線、100航次停航，影響範圍包含離島、兩岸，請旅客多加留意。（圖／記者張塵攝，2020.08.03）

記者許若茵／台北報導

蘇拉颱風遠離台灣後持續朝西前進，航港局今（31）日預估，明（9月1日）共有11航線、100航次停航，影響範圍包含離島、兩岸，請旅客多加留意。

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蘇拉颱風目前仍在持續往西移動，昨（30）日在鴻雁颱風（Kirogi）生成後，加上原有的海葵（Haikui），目前西北太平洋呈現「三颱共舞」情況。

受蘇拉颱風影響，今日共有14航線，計128航次停航：
(1)基隆-馬祖：全部停航(停航2航次)。
(2)台北-馬祖：全部停航(1航次)。
(3)馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(2航次)。
(4)北竿白沙-福州黃岐：全部停航(2航次)。
(5)南竿-東引：全部停航(1航次)。
(6)南竿--莒光：全部停航(6航次)。
(7)南竿-北竿：部分停航(開航8航次，停航14航次)
(8)東港-小琉球：全部停航(48航次)。
(9)鹽埔-小琉球：全部停航(14航次) 。
(10)布袋-馬公：全部停航(4航次)。
(11)富岡-綠島：全部停航(8航次)。
(12)富岡-蘭嶼：全部停航(6航次)。
(13)後壁湖-蘭嶼：全部停航(4航次)。
(14)金廈航線：全部停航(16航次)。

航港局預估，明日共有11航線，計100航次停航：
(1)基隆-馬祖：部分停航(開航1航次，停航1航次)。
(2)馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(2航次)。
(3)北竿白沙-福州黃岐：全部停航(2航次)。
(4)南竿-東引：全部停航(2航次)。
(5)南竿-莒光：全部停航(6航次)。
(6)東港-小琉球：全部停航(48航次)。
(7)鹽埔-小琉球：全部停航(14航次)。
(8)布袋-馬公：全部停航(5航次)。
(9)富岡-蘭嶼：部分停航(開航7航次，停航2航次)。
(10)金廈航線：全部停航(16航次)。
(11)臺南將軍-澎湖東吉：全部停航(2航次)。

航港局呼籲，民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。

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