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美升息入尾聲加Q4旺季　台股AI與蘋果雙主題挹注多頭行情

▲市場預期聯準會升息進入尾聲，搭配第四季旺季效應，有望帶動指數再度揚升。至於族群部分，除了關注「真AI」之外，也可留意蘋概股。（圖／NOWnews資料照片）
▲市場預期聯準會升息進入尾聲，搭配第四季旺季效應，有望帶動指數再度揚升。至於族群部分，除了關注「真AI」之外，也可留意蘋概股。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

近期台股持續在季線與半年線之間震盪，不過有投信業者指出，根據歷史統計，每逢聯準會停止升息後，除了美股有表現之外，台股也能受惠大漲，例如最近一次2018年底聯準會最後一次升息後，台股在美股強彈的激勵下，後三個月大漲7.45%，一年後漲幅更擴大至22.85%，預期聯準會升息進入尾聲，搭配第四季旺季效應，有望帶動指數再度揚升。至於族群部分，除了關注「真AI」之外，也可留意蘋概股。

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PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，台股與美股具有高度連動，其中與那斯達克、費城半導體指數的關聯性更高，回顧歷史數據，每當聯準會停止升息，那斯達克往往能立即展開多頭反彈，台股也跟進表現，而這次可望搭配輝達股價走升的AI題材未歇、台股企業獲利逐季好轉、蘋果新品上市，以及第四季向來走旺季行情等利多，同步挹注台股表現。

孫傳恕進一步說明，本週五（1日）尚有美國非農就業報告、失業率等就業數據將公布，市場預期數字將放緩，且9月利率按兵不動的機率接近9成，有助美債殖利率下降，並可望修復美股評價，進而提振台股近期的投資信心。

孫傳恕說明，從基本面來看，景氣對策信號自去年11月進入16以下的低迷區間，不過被視為全球科技供應鏈上游指標的台股，同期間已上漲近三成之多，在下半年基本面逐漸改善之下，預料第四季指數將隨之走升。

另外，儘管全球面臨高通膨及高利率，逆風環境直接影響台灣製造業產能表現，然而在高效能運算、車用電子、人工智慧等新興科技應用，以及消費電子新品接續推出的有基支撐之下，預期2023年全年製造業產值將以3.25%的增速穩幅成長，產值金額可望達26.3兆台幣。

孫傳恕認為，目前除了市場關注「真AI族群」外，隨著蘋果新品即將推出，替秋季電子旺季掀開序幕，有助相關供應鏈營收表現，市場對於iPhone 15亮相抱以期待，特別是Pro Max銷量有望繳出好成績，根據估計2023年iPhone可望出貨2.2億至2.25億支，將超越三星成全球最大智慧手機品牌，進入2024年後，出貨仍能持續成長至2.5億支，對於蘋概股不啻為一大挹注。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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