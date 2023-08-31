美升息入尾聲加Q4旺季　台股AI與蘋果雙主題挹注多頭行情

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孫傳恕進一步說明，本週五（1日）尚有美國非農就業報告、失業率等就業數據將公布，市場預期數字將放緩，且9月利率按兵不動的機率接近9成，有助美債殖利率下降，並可望修復美股評價，進而提振台股近期的投資信心。
孫傳恕說明，從基本面來看，景氣對策信號自去年11月進入16以下的低迷區間，不過被視為全球科技供應鏈上游指標的台股，同期間已上漲近三成之多，在下半年基本面逐漸改善之下，預料第四季指數將隨之走升。
另外，儘管全球面臨高通膨及高利率，逆風環境直接影響台灣製造業產能表現，然而在高效能運算、車用電子、人工智慧等新興科技應用，以及消費電子新品接續推出的有基支撐之下，預期2023年全年製造業產值將以3.25%的增速穩幅成長，產值金額可望達26.3兆台幣。
孫傳恕認為，目前除了市場關注「真AI族群」外，隨著蘋果新品即將推出，替秋季電子旺季掀開序幕，有助相關供應鏈營收表現，市場對於iPhone 15亮相抱以期待，特別是Pro Max銷量有望繳出好成績，根據估計2023年iPhone可望出貨2.2億至2.25億支，將超越三星成全球最大智慧手機品牌，進入2024年後，出貨仍能持續成長至2.5億支，對於蘋概股不啻為一大挹注。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。