蔣萬安將結束雙城論壇回台　藍綠台北市議員評價大不同

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對於蔣萬安這次於雙城的表現，民進黨議員何孟樺表示，蔣萬安這次去到中國，沒有抗議共軍擾台、沒有守護國家尊嚴，反而像個乖寶寶坐在台下，聽上海市長宣傳習近平的「中華民族偉大復興」，不僅把台灣的臉都丟光了，也讓自己誠信破產。
另外，中國近年來經濟成長趨緩金融危機更是連環爆，在各國對中國市場未來前景抱持悲觀態度、甚至紛紛撤資的時候，蔣萬安卻跑去上海跟喊話要台灣的人才、技術西進中國，這七年來，中央拚命阻止台灣的人才和技術外流，但蔣萬安卻在扯後腿，毫無國安意識，根本是跑去中國讓人看笑話而已。
台北市議員洪婉臻則批評，對於兩岸中國人這說詞，蔣萬安不嚴正反駁，難道是想當馬芙丸（馬英九）第二嗎？有聽到台灣民眾在喊：「 台北市路樹壓死人，市長還在上海玩嗎？」，她呼籲蔣萬安千萬不要變成台灣晉惠帝，活在自己世界裡，放任市政出包、外交失衡，台北市民一點都不樂見。
而國民黨議員柳采葳則有不同看法，她認為，蔣這次不管在致詞還有市政交流上面狀況都非常好，致詞也非常恰當，甚至引用張愛玲以及俞大維，讓人耳目一新；此外，特別的是他跟台商的交流，兩岸已經緊繃太久，許多台商希望可以透過一些交流恢復實體的活動，像是有提到辦國標舞或是進口博覽會等，也可以銜接這次台北與上海所簽的其中一項會展興銷的MOU，整體上從致詞交流來看、從台北市到上海，兩岸溝通是很好的一個價值。
至於兩岸同是中國人一事，柳采葳說，蔣萬安一開始就說的非常清楚，他的國家是中華民國，今天不管是上海市長在台上說什麼，難道要蔣萬安直接在現場抗議丟鞋子嗎？如果民進黨議員在現場會這樣做嗎？如果民進黨的議員要抗議可以自己到現場來抗議，如果不敢來「就不要去多說嘴」。