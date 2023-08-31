民團批司改倒退嚕 司法院：以單一民調為論據失之偏頗
台灣陪審團協會今（31）日舉行「司法倒退噜，司法院自以為是向前」記者會，稱司改政策倒退，甚至是重大錯誤。對此，司法院表示，23日的「失控之國民法官制度」記者會後，當天即呼籲各界應尊重國民法官法庭的量刑判斷及審判獨立，給予法院純淨審判與國民參與審判制度正向發展的空間，況且目前國民法官案件宣判案例不多，尚無從以少數個案的量刑為整體制度、量刑趨勢之評價。
記者潘千詩／台北報導
另外，司法院表示，跟據台灣民意基金會、瑞士洛桑管理學院（IMD）的世界競爭力年報（IMD World Competitiveness Yearbook）、美國智庫傳統基金會(Heritage Foundation)的經濟自由度指數(Index of Economic Freedom)，均顯示滿意程度呈明顯上升趨勢，民團以單一機構的民調做為司法院改革不力之論據，失之偏頗。
司法院表示，為使各界充分掌握、瞭解司法改革成果，與行政院聯合召開「司法改革重點成效記者會」說明歷來改革措施之重點成效，卻被稱是配合選舉、為政治服務，司法不中立，顯有誤認，非公允之說法。
司法院表示，商業法院審理案件範圍及人力配置，已做適度調整；行政訴訟法之修法，並未限制人民上訴權；國民法官法庭的量刑判斷，為審判核心事項，更是國民正當法律感情的具體展現，各界應予尊重。
司法院說，對各項司法議題，以及各界長期以來對於司法改革的關心與指教，均保持虛心、開放的態度，將持續落實、推動司法改革，讓人民有感。