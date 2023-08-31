藍月大潮水淹旗津 潮位1.37公尺創20年歷史新高
蘇拉颱風雖然逐漸遠離，但今（31）日受颱風低壓及適逢超級藍月引發天文大潮，高雄潮位站上午8時的潮位為1.37公尺，突破昨（30）日最高潮位1.22公尺，為近20年歷史新高，旗津海水倒灌，水淹將近人的膝蓋高，居民只能涉水行動，連出入的旗津渡輪站，人車都只能涉水而過，居民只能大嘆無奈，高市府水利局表示，中央地方將合力擬具短中長期改善方案，改善大潮積水情形。
記者鄭婷襄／高雄報導
水利局表示，旗津廟前路一帶大潮積水改善，爭取營建署經費補助1,100萬元設置閘門及抽水站優先辦理。大關路部分則由海洋局辦理旗后漁港碼頭整建工程，重新改善加高護岸，總預算經費為5,830萬元，預計112年9月5日辦理開標，配合水利局設置防潮閘門等設施，改善大潮淹水問題。此外，茄萣區茄萣路大潮積水改善，則爭取營建署經費補助980萬元優先辦理
水利局提醒，依據中央氣象局潮汐預報今日晚上20時33分與明（1）日上午8時7分仍有滿潮影響，尤其明日上午8時預估高潮位與今日相差無幾，積淹水狀況仍會發生。
副市長林欽榮已指示水利局進駐水情中心24小時監控、應變與回報，再次呼籲市民朋友，預先做好防範措施，備妥防水閘門、沙包並保護相關感電設備避免發生火災，積淹水路段行車注意安全並勿入警戒區域，應依旗津分駐所警員指揮行駛，以維生命財產安全。